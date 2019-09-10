Путин внес на рассмотрение три кандидатуры на должность главы Крыма

Симферополь, 10 сентября. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Республики Крым нового созыва три кандидатуры на должность главы региона. Об этом сообщил спикер парламента полуострова Владимир Константинов.

По его словам, речь идет о действующем главе республики Сергее Аксенове, первом секретаре Крымского республиканского отделения КПРФ Сергее Богатыренко и депутате Государственной думы от ЛДПР Павле Шперове.

Напомним, выборы в парламент Крыма состоялись в воскресенье в ходе единого дня голосования. Победу одержала «Единая Россия», получив 60 мандатов из 75. Остальные места разделили ЛДПР — десять мандатов и КПРФ — пять мандатов. Итоговая явка на выборах составила 33,28%.

Помимо этого, «Единая Россия» заняла лидирующие места во всех округах Севастополя и большинстве мажоритарных округов остальных городов полуострова.

Как объяснил Аксенов, «Единая Россия» сумела одержать убедительную победу в Крыму благодаря успешности курса, проводимого в республике на протяжении последних пяти лет. Партия работала не только в период предвыборных кампаний, но и в политическое «межсезонье», а ее программа содержит конкретные обязательства, с цифрами, фактами и сроками исполнения.

Глава республики добавил, что избирательный процесс 8 сентября был открытым, конкурентным и соответствовал всем демократическим стандартам. Однако посольство США заявило, что не признает итоги крымских выборов. В ответ глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина предложила дипломатам из Штатов и Евросоюза приехать на полуостров и лично убедиться в прозрачности и демократичности прошедшего голосования.