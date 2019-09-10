Москва, 10 сентября. Россияне на выборах отдали предпочтение реальной жизни, а не «красивой картинке» и «театру», которую продвигает так называемая оппозиция, заявил депутат Государственной думы России Евгений Федоров.

Депутат объяснил, почему на выборах так называемое «Умное голосование», предложенное блогером Алексеем Навальным, провалилось. Он отметил, что россияне устали от провокаций и беспорядков, которые устраивает оппозиция. Избиратели осознают, что обещания сторонников Навального останутся громкими заявлениями.

«Избиратели не поддержали [Навального], поскольку разобрались, — приводит слова депутата «Инфореактор». — За год люди сообразили, что надо выбирать между красивой картинкой и театрально-концертными действиями и реальной жизнью. Люди сообразили, что они кузнецы счастья и несчастья собственного».

Парламентарий также отметил, что консолидация с КПРФ не помогла либералам.

«Консолидация идет на основе не либеральной или идеологической, а на основе организационной пятой колонны, — выразил мнение Федоров. — Общий центр управления у них и поэтому они объединились на этих выборах. Действуют же они по очень простому принципу: идем врозь, бьем вместе».

В единый день голосования, который прошел в России 8 сентября, проект Навального «Умное голосование» отказались поддержать даже представители либерально настроенной общественности, которые, как и команда блогера, выступают против действующих властей страны.

Представители ЦИК, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты РФ зафиксировали 8 сентября и предшествующий ему «день тишины» сразу несколько фактов иностранного вмешательства в выборы в РФ.