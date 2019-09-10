Мадуро созвал Совет по нацбезопасности из-за угрозы военной агрессии Колумбии

Каракас, 10 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.

«Я решил созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать вердикты касательно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы», — заявил президент латиноамериканской страны во время встречи с членами совета.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что открытие Штатами при посольстве в Колумбии секции по делам Венесуэлы нелегально. По словам российского дипломата, возникает закономерный вопрос: какие задачи американские власти ставят перед этим подразделением.

Напомним, в Венесуэле в январе 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро практически сразу после приведения его к присяге. Председатель оппозиции Хуан Гуайдо на незаконных основаниях провозгласил себя временным лидером государства. Ряд западных стран под руководством США заявили о признании Гуайдо. Россия, КНР, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как единственно избранного президента. Москва назвала так называемый «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

Западные проплаченные СМИ специально искажают действительное положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, репортеры опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского перевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Впрочем, все эти фейковые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их публиковали.

Ранее Мадуро объявил о начале 10 сентября масштабных военных маневров на границе с Колумбией, которые продлятся вплоть до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в боевую готовность все системы вооружений.

Как отмечал глава Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией.