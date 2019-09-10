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Навальный мобилизовал «злых миньонов» в грязной кампании против кандидатов в МГД

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Навальный мобилизовал «злых миньонов» в грязной кампании против кандидатов в МГД

Москва, 10 сентября. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара проиграла выборы в Московскую городскую думу в связи с тем, что против нее была развернута грязная кампания, заявили эксперты во время круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?»

Политолог Борис Макаренко отметил, что «оппозиция» приписывает себе чужое, поскольку на выборах в МГД избиратели голосовали не за их движение.

Команда скандального блогера Алексея Навального вела грязную кампания против нескольких кандидатов в депутаты в МГД, в частности, как отметил один из экспертов, против Касамары. По его мнению, именно одиозные выходки «оппозиционеров» не позволили ей взять лидерство в своем округе.

Кроме того, как считают политологи, на руку скандальному блогеру Алексею Навальному сыграли социальные сети. По их мнению, он «мобилизовал своих злых и готовых на все людей».

Напомним, выборы в МГД состоялись в единый день голосования 8 сентября.
 

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