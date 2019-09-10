Экс-депутат Рады раскрыл шокирующие масштабы наркомании в ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обнародовал докладную начальника Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Игоря Криштуна временно исполняющему обязанности начальника Генерального штаба — главнокомандующему ВСУ генерал-полковнику Игорю Колеснику. В этом документе раскрывается шокирующий масштаб наркопреступлений в украинской армии.

В докладной Криштуна Колеснику, опубликованной Журавко в Facebook, приведены анализ правонарушений, совершенных в ВСУ, и результаты выполнения «Плана комплексных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Вооруженных силах Украины и злоупотреблению ими военнослужащими», утвержденного 2 августа прошлого года.

Анализ показывает, что количество преступлений в украинской армии, связанных с незаконным оборотом наркотиков, постоянно растет: если в 2014 году таких правонарушений было всего девять, то в 2015 году — уже 44, в 2016 году — 121, в 2017 году — 181, а в 2018 году — 175. И почти половина (85 из 175) наркопреступлений в прошлом году была совершена украинскими военнослужащими в районе проведения так называемой Операции объединенных сил, то есть в Донбассе.

Больше всего преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков было выявлено в 92-й и 93-й отдельных механизированных бригадах ВСУ, 169-м учебном центре «Десна», 53-й и 56-й отдельных механизированных бригадах. И если в 2016 году было выявлено 39% наркопреступлений, то в 2017 году — 59%, а в 2018 году — 71%. К работе по поиску наркотиков у украинских военнослужащих в прошлом году начали привлекать кинологов с собаками.

«Не мне рассказывать о крайней опасности наркотиков для людей, особенно служащей в армии молодежи. Это зелье подрывает не только здоровье. Оно уничтожает саму сущность человека, превращая его в бездумное, быстро деградирующее существо. А если это существо имеет доступ к оружию и боеприпасам, то, сами понимаете, насколько опасна такая армия для народа Украины!» — отметил Алексей Журавко.

При этом, по словам депутат Верховной рады V и VI созывов, украинские власти и СМИ пытаются скрыть шокирующие масштабы наркомании в рядах ВСУ, но документы, попавшие к нему, доказывают, что в армию, которая воюет против мирного населения Донбасса, набирают наркоманов, потому что нормальные люди не будут убивать своих братьев.