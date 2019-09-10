Афганистан станет капканом для Трампа, заявил эксперт

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы нанести поражение движению «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация), однако это стоило бы жизни «миллионам человек». Военный эксперт Сергей Судаков оценил серьезность угроз американского лидера.

«Мы могли бы нанести им военное поражение, если бы хотели, способами, о которых я говорить не буду. Ядерными», — сказал Трамп.

Комментируя заявление Трампа, политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что американский президент в своей речи пытался создать выгодную для Вашингтона переговорную позицию.

«Но практика показала, что заявление президента не улучшило переговорную позицию США. Да, он показал, что американцы крутые и не побоятся использовать ядерное оружие. И тут нужно читать между строк — США могут его использовать, и талибам должно стать страшно от этого. Да, Вашингтон не хочет убивать мирных граждан, но если талибы перегнут палку и продолжат вести свою деятельность, американцам ничего другого не останется и они применят ЯО. Мы же прекрасно понимаем, что разговор идет только о применении ядерного оружия и ни о чем другом. Но при этом мы видим, что переговоры просто забуксовали, потому что «Талибан» это не напугало», — поясняет эксперт.

Проблема в том, что американская сторона не посмеет применить ядерное оружие в современных реалиях. Во-первых, на США разу обрушится критика всего мирового сообщества, а во-вторых, ядерное облако, поднимающееся с территории уничтоженной страны, будет перенесено на соседние Таджикистан, Казахстан и Россию. А это опять же приведет к большому конфликту.

«Так что такое нагнетание переговорной позиции очень неудачно, так как в противном случае мы бы видели, что Майк Помпео (госсекретарь США. — Прим. ФАН) поехал на переговоры, США смогли бы разоружить «Талибан», договориться, откупиться и т.д. Но мы с вами свидетели того, чтобы переговоры с талибами просто забуксовали. Вот они сейчас заморожены на той стадии, которая выгодна «Талибану», а Америка не смогла навязать им то, что хотела», — продолжает Судаков.

Это в свою очередь говорит о том, что военные действия США на территории Афганистана будут продолжены.

«Частные военные компании США продолжат осваивать большие бюджеты и нести потери, а новые солдаты будут так или иначе пополнять ряды. Ведь на сегодняшний день нет противоядия против полноценной партизанской войны. В любой военной доктрине это написано. А «Талибан» сейчас действует как террористическое партизанское подразделение, и американцы могут только буксовать и с определенным результатом, то лучше, то хуже, отстреливать отдельных лидеров. Трамп понимает, Афганистан — это капкан для многих президентов и это будет капкан, в том числе для него. Я не думаю, что он сможет разжать этот капкан», — заключил военный аналитик.

Напомним, США и «Талибан» ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политического офиса движения в Дохе Мулла Барадар. США и радикальное движение «Талибан» провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.