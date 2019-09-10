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Суд ЕС ограничил право «Газпрома» на использование OPAL

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Суд ЕС ограничил право «Газпрома» на использование OPAL

Варшава, 10 сентября. Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии, дающее российской энергетической компании «Газпром» право использовать газопровод OPAL на полную мощность. Об этом сообщили в министерстве энергетики Польши.

Напомним, иск против «Газпрома» в европейский суд подала польская государственная газовая компания PGNiG. Варшава выразила недовольство решением Еврокомиссии, позволяющим российской компании использовать OPAL на полную мощность, сообщает телеканал «360».

«Я рад, что польские интересы учитываются в настолько важном европейском учреждении», — отметил глава польского министерства энергетики Кшиштоф Тхужевский.

В Польше считают, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL не позволит «Газпрому» отказаться от транзита топлива через Украину, передает «Взгляд». Утвержденные ограничения не дадут российской компании возможности на 100% использовать «Северный поток». В Варшаве уверены, что в связи с этим «Газпром» будет вынужден продолжить трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной, сообщает «Утро.ру».

«Победа Польши в этом случае снижает вероятность серьезного газового кризиса на Украине, который может также ударить по другим странам региона, включая Польшу», — подчеркнул Тхужевский.

Напомнм, газопровод OPAL соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Топливо доставляется в ФРГ до границы с Чехией. Ограничения на использование «Газпромом» трубопровода действовали и ранее, однако в 2017 Европейский суд и Высший земельный суд Дюссельдорфа отменили их. Польша выступила против данного решения. Позицию Варшавы поддержали в Литве и Латвии.

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Источник: ТАСС
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