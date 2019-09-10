Рудковская осудила выступление пьяного Билана в Самаре

Москва, 10 сентября. Популярный певец Дима Билан не имеет права на ошибку. Таким образом прокомментировала возмутившее жителей Самары выступление исполнителя известный российский продюсер Яна Рудковская.

«Ты большой артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат не только для всех твоих поклонников, но и для всех нас! Я очень надеюсь, что Самара простит тебя», — осуждающе заявила Рудковская.

Напомним, Билан на концерте в Самаре вел себя не совсем адекватно. Об этом сообщили зрители в соцсетях. Исполнитель прыгал и ползал по сцене, не попадал в фонограмму. В Сети была опубликована петиция, в которой недовольные выступлением Билана жители Самары требуют от городских властей принести извинения за «неадекватного» певца, который «был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Билан опозорил наш город».

После шумихи в Сети Билан принес публичные извинения, рассказав, что причиной произошедшего стало «отсутствие алкоголя» в его жизни. Певец, по его собственному заявлению, не рассчитал, что сыграло с ним «жуткую шутку».

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оценил выступление нетрезвого Билана в Самаре. Он призвал исполнителя не переживать по поводу своего поведения во время концерта. По мнению Шнурова, жителям Самары повезло увидеть Билана, который «в зюзю пьяный вертит тазом». Актер, режиссер и певец Никита Джигурда заметил, что многие артисты зачастую устают во время гастролей и ищут определенные способы расслабиться.