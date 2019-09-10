В Софведе назвали «профанацией и пустышкой» «Умное голосование» Навального

Москва, 10 сентября. Технология опального блогера Алексея Навального «Умное голосование» не оказала никакого влияния на выборы в столичный парламент и просто показала свою несостоятельность. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

По его словам, все говорят об эффекте «Умного голосования», но на самом деле это не соответствует действительности. Джабаров отметил, что соратники Навального просто подтасовывают факты, говоря о дееспособности этой технологии, пишет «Экономика сегодня».

«Здесь, конечно, задействуются одновременно лукавство, блеф и введение людей в заблуждение», — указал он.

Джабаров призвал посмотреть на цифры, которые свидетельствуют о том, что «изобретение» Навального — профанация и пустышка.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что победа трех кандидатов от партии «Справедливая Россия» на выборах в МГД является только их подвигом, а система так называемого «Умного голосования» никаким образом на это не повлияла. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что «Умное голосование» не имеет абсолютно никакого отношения к победам КПРФ на выборах в московский парламент.

Ранее Дмитрий Гудков обрушился с критикой на технологию Навального «Умное голосование». По его словам, этот проект является ненадежным и неэффективным.

«Умное голосование» не вызывает доверия и у представителей средств массовой информации. Так, блогер Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух указывали на то, что проект Навального является мошенническим и придуман вовсе не для отстаивания интересов соотечественников, а для того, чтобы представители так называемого «ФБК» смогли собрать денежные средства для хорошего «отдыха за границей». Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев указывал на реестр кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагал голосовать Навальный, и высказал предположение, что скандальный блогер может использовать свой проект для мести конкурентам.