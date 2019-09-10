Пригожин эмоционально заступился за оскандалившегося Билана

Продюсер Иосиф Пригожин заступился за певца Диму Билана, который оскандалился в Самаре — зрители заподозрили, что известный певец выступал в нетрезвом виде.

Ранее скандал с Биланом прокомментировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в свойственном ему издевательском тоне. Шнуров посоветовал своему коллеге не переживать по поводу того, что самарской публике повезло наблюдать, как «в зюзю пьяный» Билан «вертит тазом», тем более, что история попала в топы Яндекса.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Шнуров — сам далеко не образец сценического поведения, а травля, которую устроили Билану в связи с неприятным инцидентом, — просто отвратительна.

«Знаете, я заметил такую вещь: в Интернете появилась группа людей, которые занимаются террором. Особенно бьют по самым ранимым, а музыкант — это очень ранимый человек, — отметил продюсер в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я не выгораживаю и не защищаю Диму Билана, наверно, он неправ. Но хочу сказать, что люди, которые его критикуют, даже не представляют тот график, тот режим, в котором существуют артисты. Например, (супруга Пригожина певица) Валерия — спасается спортзалом. Но не все могут так себя спасать».

Пригожин посоветовал повнимательнее присмотреться к тем, кто, на его взгляд, ведет себя гораздо хуже проштрафившегося Билана.

«На мой взгляд, чем орать матом как оголтелые в Instagram и на концертах, в сто раз лучше выйти немного пьяным, — эмоционально продолжил продюсер. — Возможно, Дима Билан просто выпил бокал вина, и его повело, — и такое возможно. А если бы он не вышел на сцену, его бы разорвали. То есть ты в любом случае находишься под обстрелом хейтеров. Сегодня интернет-терроризм, по-другому это невозможно назвать, — просто зашкаливает. Такое впечатление, что эти люди просто сидят в кустах и ждут — по кому бы шлепнуть! Билан же извинился, зачем по нему и дальше долбить?!»

Открытость современного общества — это хорошо, но в таком случае нужно со всей строгостью спрашивать и с тех, кто берется осуждать других, считает Пригожин.

«Почему именно Билана выбрали? Давайте тогда обратим внимание на тех, кто выходит на сцену в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, — говорит продюсер. — Посмотрите, сколько артистов выходит на сцену бухими, бывает, что и женщины выходят бухие на сцену! А еще матом ругаются! Разве не так?» «Что хуже: выйти один раз пьяным или ругаться со сцены площадным матом? Посмотрите, как разговаривают (со сцены) наши реперы, не все конечно, но часть: такое ощущение, что они всю жизнь в тюрьмах сидели. Порой возникает ощущение, что мы живем в уголовном мире — не в цивилизованном прозрачном мире, а в уголовном!» — резюмировал Иосиф Пригожин.

Ранее жители Самары возмутились поведением Димы Билана во время его выступления на Дне города. По мнению зрителей, музыкант был нетрезв. После концерта в Интернете появилась петиция с требованием извинений и от самого Билана, и от властей. В петиции говорилось, что артист «вел себя неадекватно, издавал странные звуки, показывал неприличные жесты».

Дима Билан признал вину, публично извинился и пообещал дать в Самаре большой бесплатный концерт.