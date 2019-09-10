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Политика

Володин рассказал, как ПАСЕ не утратить значимость

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Володин рассказал ПАСЕ, как не утратить значимость

Москва, 10 сентября. ПАСЕ надо перестать заниматься политиканством. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Нам предстоит работа в ПАСЕ. Вы знаете, мы вернулись по просьбе большинства стран Совета Европы в эту старейшую парламентскую организацию. Но хочется подчеркнуть, что было бы правильно строить работу ПАСЕ на равноправной основе, без двойных стандартов», — отметил Володин на открытии первого заседания осенней сессии.

ПАСЕ — это парламентская организация, а не политическая, напомнил спикер нижней палаты парламента.

«ПАСЕ необходимо уйти от тех атавизмов, которые она унаследовала, желая как раз стать политической структурой. Речь идет о мониторингах, о вмешательствах в суверенные дела других государств».

Ассамблея должна пересмотреть стратегию своей работы и использовать подходы, которые могли бы объединить все страны Совета Европы, уверен парламентарий.

Володин рассказал ПАСЕ, как не утратить значимость

«У нас есть общие вызовы — борьба с терроризмом, глобальная безопасность, миграционная политика. В связи с этим правильно было бы заниматься гармонизацией законодательства, принимать модельные законы. Это все сплотило бы нас», — отметил председатель Госдумы.

Когда начинают заниматься политиканством, тем более по таким вопросам, где нельзя принимать односторонние решения, это приводит и к разбалансировке, тому, что сама организация утрачивает свою значимость, обратил внимание Володин.

«Было бы правильно, чтобы старейшая европейская парламентская структура сделала все для того, чтобы защитить историю. Мы с вами видим, что происходит, когда ряд стран, те же Польша и Украина, принимают политические решения, перечеркивая свою историю. Это недопустимо», — подытожил спикер нижней палаты парламента.

Напомним, в июне на сессии ПАСЕ была одобрена резолюция, в соответствии с которой права российской делегации в этой организации были восстановлены в полном объеме.

Россия была лишена ряда прав в ПАСЕ в 2014 году в связи с воссоединением страны с Крымом и событиями на Украине. После этого в Москве было принято решение в 2016–2018 годах не направлять заявки на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. А в 2017 году РФ приостановила выплаты в бюджет Совета Европы.

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