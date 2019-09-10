Песков заявил, что «шпиона США» Смоленкова уволили несколько лет назад

Москва, 10 сентября. Олег Смоленков несколько лет назад работал в должности сотрудника администрации президента РФ, однако затем был уволен внутренним распоряжением. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ о «шпионе США».

«Его должность не относилась к категории высших должностных лиц», — объяснил пресс-секретарь главы РФ, уточнив, что речь идет о 2016–2017 годах.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подчеркнул, что не располагает информацией, являлся ли Смоленков «иностранным агентом». Однако с уверенностью можно сказать, что он не имел отношения к важной информации, его пост не предусматривает контактов с президентом, добавил представитель Кремля.

«Все рассуждения американских СМИ «кто кого вывозил» относятся к жанру криминального чтива. Где он находится? Мы же не занимаемся розыском людей, не располагаем такой информацией», — констатировал Песков.

Напомним, ранее американский телеканал CNN опубликовал материал, где со ссылкой на заявления источников в американской администрации сообщил, что у США якобы был «информатор» в России, который «занимал высокий пост в правительстве». Как утверждают журналисты, спецслужбы США вывезли его из страны в рамках секретной миссии в 2017 году. При этом CNN пояснил, что «секретную операцию» провели из опасений, что глава американский президент Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию «шпиона».

Комментируя данные CNN, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что речь идет об откровенном фейке. Сенатор напомнил американским журналистам, что «время штирлицей» безвозвратно ушло, если вообще когда-нибудь существовало.

Клинцевич не исключил, что телеканал отрабатывал определенный заказ, направленный на дискредитацию Трампа. По его словам, речь также может идти о желании США донести всему миру, что Вашингтон якобы «имеет везде свои глаза и уши», а также будто бы обладает секретной информацией, которая недоступна другим.