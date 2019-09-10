Националисты потребовали освободить убийц и насильников, бесчинствовавших в Донбассе

Члены «Организации украинских националистов» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) организовали митинг у стен Генпрокуратуры Украины. Они потребовали от силовиков немедленно отпустить своих «боевых товарищей», сидящих в украинских тюрьмах и СИЗО за совершение тяжких уголовных преступлений в зоне АТО в Донбассе. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как выяснилось, радикальных националистов из ОУН1, прославившихся погромами офисов российских банков и самовольными сносами советских памятников, очень вдохновил недавний успешный обмен заключенными между Украиной и Россией. Поэтому они организовали акцию «Выпустили сепаров — отпустите патриотов!».

«Патриотами» участники митинга считают как минимум три-четыре десятка членов добробатов «Айдар» и «Торнадо», безжалостно грабивших и убивавших местное население в Донбассе в ходе «антитеррористической операции» ВСУ. Большинство из этих деятелей уже либо получили тюремные сроки, либо дожидаются суда в местных СИЗО.

Члены ОУН принесли с собой плакаты «Свободу «Торнадо»!», «Свободу политзаключенным!», «Отпустили сепаров — отпустите патриотов!» и т. д. Они скандировали традиционные для радикалов лозунги «Слава Украине, героям слава!», «Свободу узникам режима Порошенко!» и т. д.

Как сообщил лидер ОУН Николай Коханивский, он и его соратники очень надеются, что новая власть проявит милосердие к «людям, боровшимся за свободу Украины, но пострадавшим от репрессий режима Порошенко».

«Нас воодушевил тот факт, что в рамках обмена из тюрем вышли люди, которые, на наш взгляд, вообще никогда не должны были оттуда выйти. Например, Владимир Цемах, который причастен к катастрофе Boeing в Донбассе. Или Сергей Гнатьев, который нанес десять ножевых ранений нашему единомышленнику Виталию Регору (он избивал участников Бессмертного полка в Киеве. — Прим. ФАН). На таком фоне вообще непонятно, почему наши собратья-патриоты до сих пор сидят в тюрьмах. Мы требуем, чтобы их отпустили в самое ближайшее время!» — заявил националист.

На вопрос, что лично он считает критерием для того, чтобы выпустить человека из тюрьмы, Коханивский прямо ответил:

«Если человек боролся за свободу Украины с оружием в руках, значит, его надо выпустить!»

Акция радикалов, на которую также пришли примерно полтора десятка «ветеранов АТО» из добробатов, продлилась около часа. В Генпрокуратуре, впрочем, никак не отреагировали на требования ОУН. Возможно, там считали, что не всех «патриотов» можно выпускать из застенков только из-за их убеждений. Но, скорее всего, прокуроры твердо знают: мародеры, насильники и убийцы должны сидеть в тюрьме просто потому, что представляют опасность для самого украинского общества. И никакие обмены и амнистии на них распространяться не могут.

1 Организация запрещена на территории РФ.