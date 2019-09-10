Политолог заявил, что Навальный преувеличивает свою «победу» на выборах в МГД

Москва, 10 сентября. Так называемая «оппозиция» лукавит, убеждая своих сторонников, что она победила на выборах в Московскую городскую думу, заявил российский политолог, президент Центра политических технологий Борис Макаренко во время круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?»

Антивластные настроения латентно существуют всегда, но значимыми они становятся в силу субъективных причин, заявил политолог, комментируя устроенные так называемой «оппозицией» незаконные митинги в Москве. По его мнению, скандальный блогер Алексей Навальный и другие оппозиционные партии пользуются плодами антивластной волны, которую не они зародили.

«Оппозиционеры, Навальный убеждают своих сторонников, что они победили на выборах», — сказал Макаренко, отметив, что «оппозиция» преувеличивает свои результаты.

Макаренко убежден, что «оппозиция» приписывает себе чужое, поскольку на выборах в МГД избиратели голосовали не за их движение и не за одиозного блогера. Он добавил, что провальный проект псевдоопозиционера «Умное голосование» сделано «не с умом, а на эмоциях».

Напомним, «оппозиционеры» провели в Москве незаконные акции и согласованный митинг-концерт после недопуска их «кандидатов» в МГД. Так называемым «независимым кандидатам» отказали абсолютно законно: в их подписных листах было большое число липовых подписей, а также «мертвые души». Кроме того, еще во время предвыборной кампании правоохранители обнаружили в одной из московских квартир фабрику по рисовке подписей в пользу соратников Навального, в том числе в поддержку юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.