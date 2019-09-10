В Кремле призвали продолжить обмен удерживаемыми лицами с Украиной

Москва, 10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной пока рано, но есть понимание, что этот процесс нужно продолжать.

Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами соответствует минским договоренностям. Также пресс-секретарь главы государства напомнил, что состоявшемуся недавно обмену предшествовала значительная скрупулезная работа. Именно поэтому, по словам Пескова, обсуждать сроки следующего обмена пока преждевременно.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Самолет с россиянами приземлился в минувшую субботу в столичном аэропорту «Внуково». Украинцев одновременно отправили на родину спецбортом, который доставил их в киевский аэропорт «Борисполь», передает РИАМО.

Обмен прошел в формате «35 на 35». В результате в Россию вернулся журналист Кирилл Вышинский, а на Украину — режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ за подготовку теракта, сообщает Infox.ru.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что до конца текущего года должен состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. По ее словам, Киев заинтересован в освобождении еще 113 украинских граждан, находящихся на территории РФ, передает телеканал «360».