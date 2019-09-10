Минобороны назвало фейком сообщения об ударе самолетами ВКС РФ по Идлибу

Москва, 10 сентября. Министерство обороны Российской Федерации опровергло сообщения информационного агентства Reuters о том, что российская авиация нанесла удар по зоне деэскалации Идлиб, нарушив перемирие. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе военного ведомства.

В оборонном ведомстве решительно подчеркнули, что с началом действия 31 августа режима прекращения военных действий в зоне деэскалации Идлиб самолеты Воздушно-космических сил РФ и авиация Сирийской Арабской Республики «никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют».

Информация агентства Reuters о том, что российские самолеты нанесли удары по городу Джебель аль-Акрад, является очередным фейком, указали в Минобороны РФ.

Напомним, военный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти продолжают зачистки от боевиков в некоторых районах страны, а также ведут работу по восстановлению инфраструктуры государства и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.