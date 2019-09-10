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Проект о процедуре импичмента президента спровоцирует новый политический кризис на Украине

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Проект о процедуре импичмента президента спровоцирует новый политический кризис на Украине

Закон об импичменте президента Украины — это попытка Владимира Зеленского демонтировать государственную систему. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Закон об импичменте

Украинский парламент на заседании во вторник, 10 сентября, в первом чтении принял законопроект президента о процедуре импичмента главы государства. 337 народных депутатов поддержали это решение при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проект о процедуре импичмента президента спровоцирует новый политический кризис на Украине

Законопроекту еще нужно будет пройти второе чтение. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ранее, что одним из первых законопроектов, который он внесет в качестве украинского лидера, это как раз и будет закон о процедуре импичмента.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — говорится в тексте законопроекта.

«Это лишь иллюзия»

Как отметил Андрей Иванов, фактически процедура импичмента упрощается. С одной стороны, глава государства становится более ответственным перед народом. Но это лишь иллюзия, считает политолог.

«Давайте посмотрим на реалии. Получится, что теперь большинство Рады сможет отправить законно избранного президента в отставку довольно легко. Но мы же знаем, как на Украине олигархи и глава государства управляет парламентом. Получится, что президент должен будет постоянно торговаться с депутатами, а те, кто манипулирует депутатами, будут шантажировать президента», — пояснил Андрей Иванов.

Проект о процедуре импичмента президента спровоцирует новый политический кризис на Украине

В результате, заметил политолог, это провоцирование новых политических кризисов. Появится какой-нибудь «условный Коломойский», скупит голоса в партии «Слуга народа» и запустит процедуру импичмента.

«Зеленскому придется договариваться с олигархом, перекупать своих прежних сторонников, или под шантажом подписывать законы, которые он не хочет, рекомендовать в правительство чужих людей. Фактически мы видим сейчас, как ради популизма Зеленский пытается демонтировать государственную систему», — заключил Андрей Иванов.

Ранее бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.

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