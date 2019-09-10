Проект о процедуре импичмента президента спровоцирует новый политический кризис на Украине

Закон об импичменте президента Украины — это попытка Владимира Зеленского демонтировать государственную систему. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Закон об импичменте

Украинский парламент на заседании во вторник, 10 сентября, в первом чтении принял законопроект президента о процедуре импичмента главы государства. 337 народных депутатов поддержали это решение при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроекту еще нужно будет пройти второе чтение. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил ранее, что одним из первых законопроектов, который он внесет в качестве украинского лидера, это как раз и будет закон о процедуре импичмента.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — говорится в тексте законопроекта.

«Это лишь иллюзия»

Как отметил Андрей Иванов, фактически процедура импичмента упрощается. С одной стороны, глава государства становится более ответственным перед народом. Но это лишь иллюзия, считает политолог.

«Давайте посмотрим на реалии. Получится, что теперь большинство Рады сможет отправить законно избранного президента в отставку довольно легко. Но мы же знаем, как на Украине олигархи и глава государства управляет парламентом. Получится, что президент должен будет постоянно торговаться с депутатами, а те, кто манипулирует депутатами, будут шантажировать президента», — пояснил Андрей Иванов.

В результате, заметил политолог, это провоцирование новых политических кризисов. Появится какой-нибудь «условный Коломойский», скупит голоса в партии «Слуга народа» и запустит процедуру импичмента.

«Зеленскому придется договариваться с олигархом, перекупать своих прежних сторонников, или под шантажом подписывать законы, которые он не хочет, рекомендовать в правительство чужих людей. Фактически мы видим сейчас, как ради популизма Зеленский пытается демонтировать государственную систему», — заключил Андрей Иванов.

Ранее бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором потребовал подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.