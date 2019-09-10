Малькевич назвал вмешательство Google и Facebook репетицией перед выборами в 2021 году

Санкт-Петербург, 10 сентября. Разговоры об иностранном вмешательстве в российские выборы не пустой звук, о чем свидетельствует публикация Google и Facebook политической рекламы в день голосования. Об этом заявил журналист и член Общественной палаты Александр Малькевич.

Он отметил, что непростая кампания в 2019 году сопровождалась большим количеством фейков — поддельных аудио и видео, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. По словам Малькевича, в основном речь шла о старых роликах, которые переделывали и предъявляли в соцсетях как «доказательства» якобы «неправильной и нечестной» избирательной кампании.

Журналист назвал все недостойные фейки и провокационные вбросы, не имеющие ничего общего с действительностью, репетицией того, что ждет страну в 2021 году, когда россияне будут выбирать новый состав Госдумы и Закса Санкт-Петербурга.

«Мы увидели, что разговоры об иностранном вмешательстве в наши выборы, к сожалению, не пустой звук. Потому что Google и Facebook проигнорировали это. Просто вопиющая наглость, о которой надо говорить», — подчеркнул Малькевич.

Иностранные компании не приняли во внимание обращения Роскомнадзора с требованием соблюдать законодательство РФ как в день тишины, так и в сам день голосования.

«Блокировали посты избирательных комиссий в Facebook, размещали в Google политическую рекламу, иностранную, и все это им сходит с рук», — добавил член Общественной палаты.

Малькевич призвал изменить российское законодательство для предотвращения в будущем подобных инцидентов.

«Сделать так, чтобы у нас не украли победу ни в 2021, ни в 2024 году, и сделать это все мы можем только вместе с вами», — заключил он.

Напомним, заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев ранее заявил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов в России, что можно расценить как вмешательство во внутренние дела России. По его мнению, Запад отрабатывает различные способы влияния на электоральные процессы перед выборами 2021 и 2024 года.

При этом в преддверии выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования. В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этих правил будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ.

Интернет-гигант Google отреагировал на обвинения. В организации заявили, что поддерживают политическую рекламу, соответствующую российским законам.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов подчеркнул, что Google и Facebook тесно встроены в американский истеблишмент, они пытаются навязывать россиянам выгодных для США кандидатов. Член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев заявил, что в России из-за действий компаний могут ужесточить наказание за нарушение выборного законодательства.