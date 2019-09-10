Украине не получится играть в кошки-мышки с Европой и Россией по обмену гражданами

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией состоится, так как на Киев влияет Европа, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что власти страны планируют вернуть 113 своих граждан, удерживаемых в России, до конца 2019 года.

«Перспективы обмена есть. Я считаю, что в этом году обмен произойдет. Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры, президент и руководитель рабочей группы, а именно господин [Андрей] Ермак (помощник президента Украины), проводят переговоры для того, чтобы вернуть всех. Сейчас наших, которые идентифицированы, — 113, из них 89 — крымские татары», — сказала она в эфире украинского телеканала «1+1».

Этот обмен произойдет до нового года, потому что «терпеть дальше некуда», говорит Кот.

«У Украины не получится играть в кошки-мышки с Европой и Россией. Сейчас Европа заставляет Украину выполнять свои договоренности. Россия и Украина обмениваются не пленными, а удерживаемыми лицами», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Среди удерживаемых присутствуют русские украинцы, которые не согласились с государственным переворотом и майданом, говорили правду, утверждает политолог.

«В силу своих возможностей кто-то слишком резко это делал, а кто-то просто говорил. Этих людей задержали и арестовали без видимого повода. Конечно, Россия выражает здесь жест доброй воли. Тут хочется задать вопрос: неужели это будет продолжаться вечно? Конечно, нужно двигаться к миру. Нужно идти дальше: закончить войну, наделить русский язык государственным статусом, а не только обмениваться удерживаемыми лицами», — сказал он.

Как отмечает Кот, этот обмен выгоден всем, это один из шагов в установлении мира на Украине.

«Обмен выгоден Украине, потому что власть изменилась, так как не Петр Порошенко руководит страной, а Владимир Зеленский и его команда. Это выгодно России, потому что у всех сердце кровью обливается, когда видят, как сходят с ума братья. Это выгодно Европе, потому что она устала от всех этих русофобских профанаций. Понятно, кому выгодно, а кому нет. Поэтому нужно работать и двигаться к миру семимильными шагами», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен осужденными и задержанными гражданами между Украиной и Россией. Оба государства освободили по 35 человек. Граждане России и Украины, попавшие в программу обмена удерживаемыми лицами между двумя странами, прибыли в аэропорт «Внуково» 7 сентября. Борт №RA 64058 приземлился в правительственном терминале «Внуково-2».

На самолете с журналистом Кириллом Вышинским и другими участниками договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной прибыли и граждане РФ, обвинявшиеся на Украине якобы в терроризме, шпионаже, государственной измене и других преступлениях.

Напомним, журналист провел более 400 дней в украинском СИЗО. Генеральная прокуратура Украины обвиняла Вышинского в государственной измене, ему грозило до 15 лет лишения свободы.

На Украину был отправлен кинорежиссер Олег Сенцов, в 2015 году приговоренный в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме.

Американский президент Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной крайне позитивным шагом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот обмен стал результатом политической воли и системной кропотливой работы. Она назвала его «очень важным шагом».