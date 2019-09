Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост главы компании

Пекин, 10 сентября. Основатель и руководитель китайской компании Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, сменит главу компании на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. Однако, по мнению экспертов, Ма сохранит за собой право влиять на важные решения компании.

Отметим, что о намерении уйти в отставку основатель Alibaba объявил ровно год назад — 10 сентября 2018 года.

