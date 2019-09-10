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Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост главы компании

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Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост главы компании

Пекин, 10 сентября. Основатель и руководитель китайской компании Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным журналистов, сменит главу компании на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. Однако, по мнению экспертов, Ма сохранит за собой право влиять на важные решения компании.

Отметим, что о намерении уйти в отставку основатель Alibaba объявил ровно год назад — 10 сентября 2018 года.

Примечательно, что Ма является первым бизнесменом материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. По состоянию на конец ноября 2018 года журнал оценивал состояние предпринимателя в 35,8 миллиарда долларов, тем самым делая его самым богатым человеком в КНР и 21-м — в списке самых богатых людей в мире.

В ноябре прошлого года Ма вступил в Коммунистическую партию КНР. Пекин отметил вклад основателя Alibaba в развитие экономики, в том числе речь шла о формировании электронных торговых платформ, электронных платежных систем и базы для облачного программирования. Ма тогда был удостоен почетного звания «Выдающийся строитель социализма с китайской спецификой провинции Цзянсу».

Alibaba Ма открыл в 1999 году в городе Ханчжоу и со временем превратил ее в крупнейшую в мире компанию, которая занимается электронной коммерцией и цифровыми платежами.

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Источник: Bloomberg
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