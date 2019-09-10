Сирийская армия обнаружила древнюю статую, похищенную террористами в Пальмире

Дамаск, 10 сентября. Во время осмотра Сирийской пустыни Бадии, расположенной в окрестностях древнего города Пальмиры, компетентные органы САР обнаружили надгробный рельеф, вес которого достигает 1000 кг. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Этот рельеф был украден террористами запрещенного в России «Исламского государства»1 из некрополя Пальмиры еще до освобождения региона сирийской правительственной армией, боевики пытались вывезти ценный артефакт за пределы страны.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Сотрудница археологического музея в городе Хомс Любаба Аль-Али рассказала корреспонденту ФАН о необычной находке. По ее словам, этот ценнейший артефакт был сделан из белого известняка, он украшен, в частности, различными орнаментами. Это горельефное изображение мужчины с лавровым венцом и рядом сидящей с ним женщины в великолепном наряде. Длина рельефа, который относится к II – III векам н.э., составляет около двух метров, а высота всего один метр.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай попытки контрабанды древних сирийских артефактов со стороны террористических группировок. Большая часть древней Пальмиры серьезно пострадала от рук боевиков, которые совершенно варварским образом уничтожали и грабили священные места.

Древний город Пальмира был освобожден сирийской правительственной армией в марте 2017 года после серии нападений джихадистов «Исламского государства», деятельность которого запрещена в России. За время оккупации террористы разрушили статую льва, триумфальную арку, Храм Бэла и восемь статуй, найденных в гробницах Тадмора и многое другое.

Ранее сообщалось, что группа иностранных туристов поделилась своими впечатлениями от посещения освобожденной и восстановленной Пальмиры.

1 Организация запрещена на территории РФ.