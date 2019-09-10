Позорно провалившиеся в Петербурге эсеры грозят избиркому судебными исками

Санкт-Петербург, 10 сентября. Представители «Справедливой России» в Санкт-Петербурге заявили о намерении оспаривать через суд результаты выборов в нескольких муниципалитетах города, сообщили в пресс-службе партии.

Глава петербургского регионального отделения «Справедливой Россия» Марина Шишкина заявила, что «иски будут сформированы и поданы в суды по месту расположения участковых комиссий в самое ближайшее время».

В партии отметили, что иски будут поданы по результатам голосования в МО №15 Выборгского района, МО «Сосновское», МО №21 и МО «Пискаревка» Калининского района, МО «Озеро Долгое», МО «Коломяги», МО «Юнтолово», МО «Черная Речка», МО «Лисий Нос».

Петербургские отделения партий «Справедливая Россия» и «Яблоко» намеренно нагнетают обстановку относительно результатов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, которые, как и губернаторские, прошли 8 сентября. Оппозиция, используя грязные методы борьбы, преследует одну единственную цель — сделать все возможное, чтобы им отдали победу в округах.

Во время самого голосования оппозиция попыталась дискредитировать ход голосования, которое проходило согласно избирательному законодательству, и распространяла в Сети фейки о «нарушениях». Многие из них были разоблачены еще 8 сентября, в единый день голосования. В пресс-службе общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» проинформировали, что почти 30% сообщений о нарушениях оказались фейками. В создании фейков особо отличились Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Например, Врански нанял группу злоумышленников, которая попыталась организовать несколько махинаций в ходе муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. Получается, что оппозиционеры намеренно очерняют прошедшие выборы и создают провокационные ситуации для создания информационного шума, а до суда дойдут лишь единицы, и то по действительно важным делам.

Политтехнолог Сергей Наумов прокомментировал попытки «оппозиции» дискредитировать избирательный процесс фейковыми сообщениями о «массовых вбросах бюллетеней», скупке голосов и прочих якобы имевших место нарушениях. Он посоветовал «оппозиционерам» сообщать о возможных нарушениях в полицию, а не подписчикам в соцсетях. По словам эксперта, он сам голосовал на одном из участков. Там, как рассказал Наумов, все проходило в строгом соответствии с избирательным законом, никакого «беспредела» не было.