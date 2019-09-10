Жандармы и полицейские обеспечат безопасность в провинциальных районах ЦАР

Банги, 10 сентября. Правительство Центральноафриканской Республики обязалось восстановить авторитет государства на всей территории страны. Для этого в провинциальные районы направятся 64 жандарма и полицейских, сообщает aBangui.com.

На еженедельной конференции Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), прошедшей 4 сентября, генерал Паскаль рассказал, что в сентябре 39 жандармов направят в город Бамбари префектуры Уака. Еще 17 человек поедут в город Бангасу префектуры Мбому. Кроме того, восемь жандармов и полицейских отправятся в город Кага-Бандоро, расположенный в префектуре Нана-Гребизи.

Генерал отметил, что цель передислокации — обеспечить безопасность в провинциальных городах ЦАР и поспособствовать бесперебойной работе различных администраций. Кроме того, он выразил сожаление о несбалансированном распределении Сил внутренней безопасности по территории республики и отметил, что их присутствие помогло возвращению «ряда видов экономической деятельности» в ЦАР.

Также генерал Паскаль сообщил, что из 2,8 тысячи полицейских и жандармов, имеющихся сегодня в распоряжении Центральноафриканской Республики, 71% находится в столице — городе Банги. Оставшиеся 29% распределены по регионам. Генерал подчеркнул, что в связи с этим дисбалансом «необходимо принять целый ряд мер для развертывания полиции и жандармов за пределами Банги».

Отметим, что с 2018 года в ЦАР запущена программа дополнительного набора жандармов и полицейских. С 15 сентября 2019 года стартует этап конкурса, в ходе которого наймут тысячу человек. Всего к 2023 году в ЦАР хотят набрать по 2,5 тысячи жандармов и полицейских.

Напомним, в Центральноафриканской Республике на протяжении многих лет продолжалась гражданская война. В августе прошлого года благодаря поддержке России и Судана состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.