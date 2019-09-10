МИД РФ назвал чушью фейк Times о миллиардном долге Сирии перед Россией

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил в интервью журналистам, что сообщения западной прессы о том, будто бы Сирия должна вернуть РФ сумму в размере трех миллиардов долларов, являются дезинформацией и спекуляцией. Для чего мог быть распространен данный фейк? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, британская газета Times ранее разместила заметку о том, что якобы российский лидер Владимир Путин потребовал от своего сирийского коллеги Башара Асада уплаты трех миллиардов долларов в целях погашения неизвестного долга.

«Это какая-то ерунда, чушь абсолютная!» — подчеркнул замминистр иностранных дел РФ в ответ на вопрос журналистов о данной публикации.

Богданов лишь добавил, что определенный долг перед Москвой у Дамаска действительно мог бы существовать, однако озвученные в западных СМИ суммы совершенно не соответствуют реальности, как и тем более фейк о том, будто бы Путин именно требует, чтобы Асад вернул какие-то мифические три миллиарда долларов.

Российская сторона, безусловно, много сделала для Сирии и ее народа. Причем это была и военная помощь — в борьбе с террористическими организациями, и политическая — внутри Совбеза ООН и в рамках процесса урегулирования, и гуманитарная. Конечно, вклад РФ в дело возрождения САР неоценим, в одиночку правительство республики, скорее всего, потеряло бы Дамаск под натиском «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) еще в 2015 году.

Россияне сыграли решающую роль в судьбе Сирии, однако эта помощь не легла тяжким грузом на них самих. Со своей стороны наши силы теперь получили полномасштабное военное присутствие в стратегически значимом ближневосточном регионе. Упрочив свою роль там, РФ также получила возможности для развития новых политических и экономических связей с местными державами. Кроме того, именно российские компании имеют множество бонусов в деле восстановления инфраструктуры и бизнеса в арабской республике.

Однако такое тесное и взаимовыгодное партнерство Москвы и Дамаска, похоже, не дает покоя их геополитическим противникам. Бесспорно, данная публикация в Times — это часть информационной войны, которую продолжают вести против России и САР Соединенные Штаты и другие западные государства, выразил уверенность в комментарии для ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В данном случае речь явно идет об обычной фейковой информации, распространяемой для дискредитации российско-сирийских отношений, чтобы составить ложное представление в сознании обывателей, будто бы помощь Сирии со стороны РФ была оказана из корыстных побуждений. Это всего лишь один из большого количества распространяемых в настоящее время вбросов, элемент целенаправленных информационных атак. Их задачи — поставить под сомнение те позитивные взаимоотношения между Москвой и Дамаском, которые сейчас существуют, а также попробовать вбить клин между ними и разрушить тот глубокий конструктив, который составляет основу их контактов», — пояснил эксперт.

Конечно, достичь этой цели Западу едва ли удастся. Не только потому, что и сирийцы, и россияне уже в совершенстве научились вычислять и развенчивать фейки иностранных СМИ, но и благодаря тому, что их дружбе уже не один десяток лет. Она существенно окрепла в последние годы, когда арабская республика оказалась в беде, но в целом партнерство и связи наших стран имеют долгую историю.

«На протяжении многих десятилетий, еще почти с самого того момента, когда Сирия обрела независимость, и в период холодной войны с США российско-сирийские отношения постоянно развивались в позитивном ключе. Тогда еще Советский Союз часто оказывал поддержку Дамаску. Сейчас это делает уже Россия. У нас также были и остаются устойчивые торговые связи. То есть дружба началась даже не в этом веке, она испытана временем. Поэтому попытки Запада представить с помощью вбросов,что якобы взаимоотношения Москвы и Дамаска не носят такой уж положительный характер, вряд ли приведут к результату», — заключил Владимир Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.