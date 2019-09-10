В управделами президента отреагировали на сообщение CNN о «шпионе» США из России

Москва, 10 сентября. Олег Смоленков, которого американский телеканал CNN назвал «информатором» США, не являлся сотрудником управления делами президента РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

«Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента РФ», — отреагировала она на сообщение.

Иностранный телеканал ранее со ссылкой на заявления источников в американской администрации заявил, что спецслужбы США в рамках секретной миссии в 2017 году якобы вывезли из России «своего высокопоставленного агента в российском правительстве». При этом CNN пояснил, что «секретную операцию» провели из опасений, что глава Беглого дома Дональд Трамп и члены его администрации могут поспособствовать раскрытию «шпиона».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал это «сообщение» откровенным фейком и напомнил американским журналистам, что «время штирлицей» безвозвратно ушло, если вообще когда-нибудь существовало.

Он не исключил, что телеканал отрабатывал определенный заказ, направленный на дискредитацию Трампа. По его словам, речь также может идти о желании США донести всему миру, что Вашингтон якобы «имеет везде свои глаза и уши», а также будто бы обладает секретной информацией, которая недоступна другим.

Ранее представители Демократической партии в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США объявили, что начали расследование предполагаемых действий американского президента и ряда лиц из его окружения, связанные с попыткой повлиять на Украину, чтобы та оказала косвенную помощь лидеру США на президентских выборах 2020 года.