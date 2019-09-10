Детский омбудсмен объяснила рост числа самоубийств среди детей

Число самоубийств на каждые 100 тысяч несовершеннолетних в последние три года постоянно увеличивается. Об этом в интервью по случаю Всемирного дня предотвращения самоубийств Федеральному агентству новостей рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Коэффициент самоубийств несовершеннолетних в расчете на 100 тысяч населения в возрасте 0–17 лет составил в 2016 году 2,5, в 2017-м — 2,3, в 2018-м — 2,6, — привела данные статистики детский омбудсмен. — Мы видим, что тревожная ситуация из года в год сохраняется. Проблема требует анализа и принятия соответствующих мер — мер профилактики».

По ее словам, причинами отчаянного шага у детей и подростков, как правило, становятся неразделенная любовь, семейные конфликты, личностные проблемы, употребление наркотиков и алкоголя, неудачи в учебе.

«Ряд исследований показал связь суицидального поведения с недостаточностью родительского тепла, коммуникации и эмоциональной отзывчивости. Дети в семьях, даже по внешним признакам благополучных, не чувствуют себя нужными и значимыми, — пояснила Кузнецова. — Не способствуют профилактике суицидов межведомственная разобщенность, несовершенство воспитательной работы в школах, отсутствие интересов у детей».

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что аппарат детских омбудсменов выступает за введение уроков семьеведения в школах как одну из возможных мер профилактики трагедий. Новая дисциплина призвана способствовать налаживанию отношений со своими родителями и учить школьников выстраивать доверительные отношения в собственных семьях в будущем.

Кроме того, Анна Кузнецова констатировала дефицит школьных психологов. В аппарате предлагают разработать специальные нормативные показатели, чтобы решить эту проблему.

«К сожалению, психологи есть не во всех школах, а если и есть, то на них ложится большая нагрузка. Мы предлагаем разработать требования по количеству психологов из расчета на количество учащихся», — отметила собеседница ФАН.

Она также рассказала о результатах проверки воспитательных программ в школах. Соответствующими нормам оказались всего лишь 16% программ. 74% при этом не предусматривают мер предупреждения агрессии, суицидов, а около 20% и вовсе не соответствуют нормативным документам.

«Мы предлагаем их модернизировать, чтобы детей не только учили в школах тем или иным предметам, но и направляли их личностное развитие, учили нормам поведения в обществе, давали духовно-нравственные ориентиры, которые помогут им не потеряться в жизни. Чтобы полученные детьми знания в будущем были использованы во благо. При этом, конечно, нужно избежать добавления учителям бумажной волокиты», — подчеркнула Кузнецова.

Детский омбудсмен обратила внимание на необходимость максимального охвата детей всеми возможными конструктивными формами занятости. По статистике, предоставленные сами себе дети гораздо чаще оказываются в критических ситуациях.

«Жизненно необходимо организовать досуг, развивать ребенка как всестороннюю личность. Однако за три года число детей, занимающихся в бесплатных кружках и секциях, сократилось на 7,3%, но отмечается существенный рост платных секций и кружков и числа детей, занятых в них, — на 19,4%».

Анна Кузнецова отметила, что мероприятия по развитию дополнительного образования включены в нацпроект «Образование».

Кроме того, по словам уполномоченного, ведется работа и по итогам поручения президента России до 1 сентября представить предложения по совершенствованию законодательства РФ по защите детей от вредной информации. Негативный и агрессивный интернет-контент также оказывает влияние на число детских суицидов в стране.

«Сейчас обязанности мониторинга Интернета на предмет угроз для детей возложены на Росмолодежь. Но важно не только поставить заслон вредной для детей информации, но и наполнять Интернет положительным для ребенка контентом», — подчеркнула Кузнецова.

На недавнем Первом Всероссийском слете детских общественных советов при уполномоченных по правам ребенка дети сами учились создавать позитивный контент для сверстников, например программы школьного телевидения. Кроме того, 23 сентября состоится встреча рабочей группы при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка по позитивному детскому контенту, посвященная решению именно этих вопросов.

Анна Кузнецова отметила важность выстраивания доверительных отношений родителей с ребенком. Омбудсмен в качестве примера помощи детям и семьям в этой сфере привела опыт работы социальной гостиницы «Подросток» на базе межрайонного центра «Семья» в Башкирии — победителя инициативы уполномоченного «Вектор «Детство-2019».

«Считаю принципиально важным развивать подобные проекты на территории всей страны», — заявила она.

Всемирный день предотвращения самоубийств отмечается на всей планете с 2003 года по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке ВОЗ. Его цель — содействие работе по профилактике суицидов во всем мире.

По данным Следственного комитета РФ, в прошлом году по собственной воле расстались с жизнью 788 несовершеннолетних, в 2017-м — 692, в 2016-м — 720. Однако на эти цифры влияет и рост среднегодовой численности детей в стране: за прошедшие три года она увеличилась с 29 295 тысяч человек до 30 097 тысяч.

Между тем в масштабах последней четверти века смертность в результате суицидов среди всего населения неуклонно снижается. Наибольшие значения — до 42 случаев на 100 тысяч человек — отмечались в середине 1990-х годов. Устойчивое снижение зарегистрировано с 2002 года. В 2018 году смертность от самоубийств среди всего населения составила уже лишь 12,2 случая на 100 тысяч человек.