Москва, 10 сентября. Встреча между правительством Мадагаскара и должностными лицами Независимой национальной избирательной комиссии состоялась в понедельник. Отмечается, что на повестке дня был вопрос проведения муниципальных выборов, которые состоятся 27 ноября.

В Мадагаскаре обсудили предстоящие выборы. Участники встречи сошлись во мнении, что нужно внимательно следить за избирательным процессом, выявлять потенциальные проблемы. Как пишет независимая интернет-газета Madagascar-tribune.com, премьер-министр Кристиан Нцай уточнил, что подготовка должна идти как в административном, так и в финансовом отношении. Он призвал политические партии и независимых кандидатов обратиться в органы по проверке и регистрации, чтобы подать свои заявления вовремя, не дожидаясь последнего дня.

Напомним, 9 января 2019 года ФАН опубликовало собственное расследование о процессах, происходивших во время предвыборной гонки на Мадагаскаре, и выявило вмешательство американских военных и госслужащих, которые пытались законными и не очень способами поставить своего президента Марка Равалуманану.

По данным ФАН, целью этой спецоперации Госдепартамента США являлось установление контроля над всеми ресурсами Мадагаскара, передача значительной территории острова американским корпорациям и последующего установления контроля над судоходством в Мозамбикском проливе. Однако усилия Соединенных Штатов по «установлению демократии» не удались и президентом Малагасийской Республики стал Андри Раджоэлина.

Например, на Мадагаскаре во время президентских выборов был замечен военнослужащий Вооруженных сил США по имени Абрахам Джеймс. Как удалось установить ФАН, Абрахам Джеймс поддерживал экс-губернатора Миссури Эрика Грейтенса, который является создателем и главой НКО «Миссия продолжается», под прикрытием которой ветераны военных кампаний армии США продолжают работу, но уже как сотрудники ЧВК.

Джеймс, согласно его же странице на Facebook, служил в 10-й Горной дивизии и участвовал в учениях, проходивших в Форте Брэгг, где располагаются основные органы оперативного штаба психологической войны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил США.

Кроме них, там находятся штаб и основные подразделения «по связям с гражданской администрацией и населением», а также 4-й полк психологической войны ВС США. На одной из фотографий Джеймс запечатлен с офицером Командования гражданских и психологических операций.