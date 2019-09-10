Эксперты ЭИСИ констатировали провал «Умного голосования» Навального

Москва, 10 сентября. Проект скандального блогера Алексея Навального «Умное голосование» раскритиковали в Экспертном институте социальных исследований во время круглого стола «Единый день голосования 2019: каковы итоги?».

Эксперты отметили, что «Умное голосование» не продемонстрировало свою «эффективность», о которой заявляли так называемые «оппозиционеры». Впрочем, как считают аналитики, либеральная общественность может модернизировать свою систему, проанализировав свои ошибки, и представить свой проект уже на следующих выборах.

Один из экспертов добавил, что «оппозиции» нужно разобраться с разразившимся внутри их компании конфликтом, который бушевал на выборах.

Примечательно, что «Умное голосование», предложенное Навальным, подверглось критике и со стороны соратников скандалиста. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков заявил, что проект основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» является недолговечным и абсолютно неэффективным.

Отметим, что оппозиционные партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко» также обрушились с критикой на проект скандального блогера. Они заявили, что негативно относятся к «Умному голосованию».

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что Навальный намеренно преувеличивает эффект от «Умного голосования» на выборах в МГД и пытается нарисовать картинку «титанической битвы» для западных СМИ.