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Митинги «оппозиции» стали протестами против здравого смысла, заявил Наумов

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Политтехнолог объяснил, почему митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла

Общественная платформа ГОЛ «Государство. Общество. Личность» 9 сентября провела на площади Ленина в Петербурге согласованную акцию в поддержку институтов гражданского общества. Специалист по политическому пиару Сергей Наумов объяснил, почему такие мероприятия оказываются в России гораздо более эффективными, чем несанкционированные протесты оппозиции.

Политтехнолог объяснил, почему митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла

По словам Сергея Наумова, сегодня россияне стали хорошо ориентироваться в политической повестке и не хотят, чтобы в России повторился украинский майдан, а потому митинги оппозиции собирают так мало людей.

«Особых предпосылок к тому, чтобы выходить на улицу, сегодня нет. Есть конструктивная повестка и есть каналы, по которым можно задавать свои вопросы представителям власти и получать на них ответы.

А на площадях серьезные вопросы не решаются. К тому же многие понимают, что все эти несанкционированные уличные акции оплачиваются из карманов налогоплательщиков, потому что органы исполнительной власти обязаны обеспечивать безопасность мероприятия, привлекая сотрудников правопорядка и врачей», — заметил политтехнолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политтехнолог объяснил, почему митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла

Собеседник ФАН напомнил о первомайской демонстрации в Петербурге, обернувшейся задержаниями провокаторов.

«Все мы воспринимаем первомайскую демонстрацию как мирную неполитическую акцию. Так было не один десяток лет. Но в этом году в преддверии выборов оппозиционные провокаторы в Петербурге решили использовать Первомай для того, чтобы у западных СМИ появились картинки, говорящие о попрании демократических ценностей в России.

Потом много писали, что 1 мая в России разогнали многочисленный, да еще и согласованный оппозиционный митинг. Но ведь изначально это не было их митингом. Просто конкретным силам было выгодно, чтобы события расценивались таким образом. Они сделали задел для дальнейших акций», — считает Сергей Наумов.

Политтехнолог объяснил, почему митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла

По мнению политтехнолога, Первомай стал некой репетицией протестов, прошедших летом в Москве и отчасти — в Петербурге.

«Но эти акции не были массовыми, несмотря на старания их организаторов. Просто люди устали от бессмысленных митингов и провокаций и ждут реальных дел. Я не видел, что происходило в Москве во время «прогулок», но видел, что было в Петербурге: горожане отказались участвовать в митингах в поддержку протестов в Москве, потому что интеллигентная и образованная публика понимает, что это акции в поддержку глупости, своего рода жесты отчаяния, протесты против здравого смысла.

Оппозиции нужно проанализировать свои ошибки и признать поражение. Только так она сможет двигаться дальше. Нужно уметь проигрывать», — заметил Сергей Наумов.

По его мнению, главная ошибка оппозиции заключается в том, что предвыборную кампанию нельзя строить на одной лишь критике власти и лозунгах.

Политтехнолог объяснил, почему митинги оппозиции стали протестами против здравого смысла

«Никаких здравых идей так называемые оппозиционеры или «независимые кандидаты» не предлагали. Поэтому избиратели за них не голосовали. Люди выбирали тех, кто решает их проблемы, а не создает их.

Понимая, что проигрывают, оппозиционеры попытались дискредитировать избирательный процесс. Но и тут у них ничего не вышло. Потому что информацию о якобы имевших место быть нарушениях на выборах они распространяли в соцсетях, а не шли с нею к правоохранителям. А это говорит об отсутствии конкретной доказательной базы. И сегодня большая часть сообщений о нарушениях на избирательных участках, появившихся в соцсетях, признана фейковой. Но если у них не получается наладить цивилизованную и доверительную коммуникацию с электоратом, пусть уходят из политики в сферу развлечений», — добавил Наумов.

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