Митинги «оппозиции» стали протестами против здравого смысла, заявил Наумов

Общественная платформа ГОЛ «Государство. Общество. Личность» 9 сентября провела на площади Ленина в Петербурге согласованную акцию в поддержку институтов гражданского общества. Специалист по политическому пиару Сергей Наумов объяснил, почему такие мероприятия оказываются в России гораздо более эффективными, чем несанкционированные протесты оппозиции.

По словам Сергея Наумова, сегодня россияне стали хорошо ориентироваться в политической повестке и не хотят, чтобы в России повторился украинский майдан, а потому митинги оппозиции собирают так мало людей.

«Особых предпосылок к тому, чтобы выходить на улицу, сегодня нет. Есть конструктивная повестка и есть каналы, по которым можно задавать свои вопросы представителям власти и получать на них ответы. А на площадях серьезные вопросы не решаются. К тому же многие понимают, что все эти несанкционированные уличные акции оплачиваются из карманов налогоплательщиков, потому что органы исполнительной власти обязаны обеспечивать безопасность мероприятия, привлекая сотрудников правопорядка и врачей», — заметил политтехнолог в беседе с Федеральным агентством новостей.

Собеседник ФАН напомнил о первомайской демонстрации в Петербурге, обернувшейся задержаниями провокаторов.

«Все мы воспринимаем первомайскую демонстрацию как мирную неполитическую акцию. Так было не один десяток лет. Но в этом году в преддверии выборов оппозиционные провокаторы в Петербурге решили использовать Первомай для того, чтобы у западных СМИ появились картинки, говорящие о попрании демократических ценностей в России. Потом много писали, что 1 мая в России разогнали многочисленный, да еще и согласованный оппозиционный митинг. Но ведь изначально это не было их митингом. Просто конкретным силам было выгодно, чтобы события расценивались таким образом. Они сделали задел для дальнейших акций», — считает Сергей Наумов.

По мнению политтехнолога, Первомай стал некой репетицией протестов, прошедших летом в Москве и отчасти — в Петербурге.

«Но эти акции не были массовыми, несмотря на старания их организаторов. Просто люди устали от бессмысленных митингов и провокаций и ждут реальных дел. Я не видел, что происходило в Москве во время «прогулок», но видел, что было в Петербурге: горожане отказались участвовать в митингах в поддержку протестов в Москве, потому что интеллигентная и образованная публика понимает, что это акции в поддержку глупости, своего рода жесты отчаяния, протесты против здравого смысла. Оппозиции нужно проанализировать свои ошибки и признать поражение. Только так она сможет двигаться дальше. Нужно уметь проигрывать», — заметил Сергей Наумов.

По его мнению, главная ошибка оппозиции заключается в том, что предвыборную кампанию нельзя строить на одной лишь критике власти и лозунгах.