Антананариву вновь погряз в хаосе и грязи после визита Папы Франциска

Антананариву, 10 сентября. Официальное пребывание Папы римского Франциска в Африке завершилось в прошедшее воскресенье встречей с религиозными деятелями в колледже Сен-Мишель, а столица Мадагаскара вновь погрязла в хаосе и грязи. Об этом пишет портал lexpress.mg.

В своем послании Папа Франциск призывал власти африканских стран бороться с коррупцией и спекуляциями, которые усиливают социальное неравенство и бедность.

Многие эксперты рассчитывают, что вес слова Папы римского поможет сломить зло, которое царит в африканских странах.

Ранее сообщалось, что Папа римский Франциск отправился в турне по африканским государствам. Помощник профессора факультета теологии бостонского университета Николетт Манглос-Вебер обратила внимание на то, что Католическая церковь возлагает колоссальные надежды на жителей африканского континента.

Новое турне стало четвертым визитом Папы Франциска в Африку за последние шесть лет, когда он возглавил Римско-католическую церковь. Ранее он посещал Кению, ЦАР, Уганду, Египет, а также Марокко.