Сирия, 10 сентября. Коалиция США оказала содействие Израилю в проникновении в воздушное пространство САР. Полевой командир «Нусры»*** осудил действия лидеров группировки. В ближайшие 24 часа будет открыт гумкоридор в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: откроют гуманитарный коридор у Абу-Духура на востоке Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в южной части Идлиба.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн; ведут перестрелки с протурецкими боевиками в северной части Алеппо; направили военный конвой в город Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: оказала поддержку Израилю в проникновении в воздушное пространство САР.

Провинция Латакия

Российские ВКС возобновили боевые вылеты в северных районах Латакии, которые находятся в оккупации исламистских бандформирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1 и «Исламской партией Туркестана» (запрещена в РФ). Военные самолеты ВКС РФ нанесли два точечных авиаудара по военным объектам джихадистов недалеко от населенного пункта Кабана, расположенного у границы с соседней Хамой. Об этом сообщает Twitter-канал (NeSyria). Сведения о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике в данный момент выясняются. Напомним, радикалы, отряды которых занимают небольшую территорию на северо-востоке региона, продолжают провоцировать САА на ответные боевые действия.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) заявляет о взрыве в городе Африн на северо-западе Алеппо. Никаких подробностей о случившемся и возможных жертвах среди мирных жителей пока не поступало. Предполагается, что к его организации могут иметь отношение члены курдской группировки «Силы освобождения Африна», действующие подпольно.

Между тем сегодня ночью вновь вспыхнули столкновения между курдскими отрядами и исламистами вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке Турции. По информации Twitter-канала (Step_Agency), противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенных пунктов Харбул, Шейх-Исса и Мареа, расположенных в северной части региона. Информация о потерях сторон в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

В интервью телеканалу Al Mayadeen один из сирийских чиновников подтвердил, что в ночь с 8 на 9 сентября израильские ВВС атаковали строящуюся военную базу проасадовских иранских отрядов вблизи города Абу-Кемаль. В момент нанесения авиаударов на объекте отсутствовали ополченцы, благодаря чему жертв удалось избежать. Военный источник в сети Twitter (WithinSyriaBlog) сообщает о том, что самолеты Израиля вошли в воздушное пространство Сирии через Иорданию, скоординировав свои действия с силами возглавляемой США западной коалиции, которые базируются на сирийско-иорданской границе в районе Ат-Танфа. Израиль обнародовал снимки разрушений, к которым привел авианалет, тем самым подтвердив свою причастность к случившемуся.

Тем временем курды продолжают рейды на востоке Дейр-эз-Зора. Как передает интернет-портал DeirezZor 24, военный конвой «Демократических сил Сирии»**** (SDF) вошел в город Аль-Бусейра, где курдские радикалы приступили к поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Дабы пресечь возможные попытки бегства террористов, отряды SDF прибыли в населенный пункт одновременно с нескольких направлений. По предварительным данным, в спецоперации также может быть задействована авиация международной коалиции.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба вновь фиксируются перестрелки на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». Согласно данным Twitter-канала (NeSyria), артиллерия сил САР ведет огонь по опорным пунктам джихадистов в районе города Хазарин. Также поступают сведения об обстрелах позиций исламистов вблизи населенных пунктов Шейх-Мустафа, Дейр-Шарки и Маршмарин.

Стало известно, что в течение следующих 24 часов будет открыт гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны «Большого Идлиба». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщает военный источник (Bosni94).

Между тем в рядах «Ан-Нусры» назревает раскол. Как передает Twitter-канал (HarbiehNadie), один из полевых командиров группировки по прозвищу Абу Абд выступил с заявлением, в котором подверг критике главарей «Тахрир Аш-Шам» за коррупцию и ненадлежащее управление. Среди прочего Абу Абд обвинил лидеров формирования в неспособности противостоять натиску Сирийской арабской армии (САА) из-за нецелевого использования ресурсов, а также призвал боевиков к восстанию.

1 Организация запрещена на территории РФ.