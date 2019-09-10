Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект о процедуре импичмента президента

Киев, 10 сентября. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который внес президент страны Владимир Зеленский, о процедуре импичмента главы государства. Соответствующий документ был принят в первом чтении во вторник на заседании парламента.

Решение поддержали 337 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Законопроект должен будет пройти еще одно чтение — второе. Ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что законопроект о процедуре импичмента президента станет самым первым, который будет внесен им на рассмотрение депутатов Рады.

«Верховная рада Украины может устранить президента Украины с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления», — указывается в тексте документа.

Также в законопроекте подчеркивается, что основанием для проведения процедуры импичмента может стать письменное представление. Его должны будут подписать большинство депутатов от конституционного состава Верховной рады — 226 парламентариев. Решение относительно инициирования импичмента будет принимать парламент путем голосования.

Кроме того, как отмечается в тексте документа, Верховная рада должна будет создать временную следственную комиссию. В ее состав будут входить депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. Главная задача такой комиссии заключается в том, чтобы проверить обоснованность доказательств, после чего подготовить предложения о проекте постановления Рады об обвинениях в адрес главы украинского государства.

Путем тайного голосования будет принято окончательное решение об обвинении президента Украины. Если соответствующее постановление принимается, то парламент обращается в Конституционный суд.

«В случае получения выводов Конституционного суда Украины и Верховного суда, <…> в которых обвиняется президент Украины <…>, Верховная рада Украины тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента», — отмечается в законопроекте.

Если президент уходит с поста по собственному желанию, то процедура импичмента приостанавливается.

Напомним, в конце августа текущего года украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об импичменте главы государства. Законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» был определен как безотлагательный.