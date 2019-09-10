Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил правительству взять под контроль благоустройство парка Малиновка. С таким заявлением он выступил на заседании в Смольном.

В ходе совещания правительства города была утверждена новая площадка для храма, который ранее планировали возводить на территории парка. Церковь построят на пересечении улицы Передовиков и Российского путепровода.

Глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин подчеркнул, насколько важно, что удалось договориться со всеми заинтересованными в строительстве храма сторонами. В результате все, по его словам, остались довольны, пишут «Невские новости».

Напомним, летом Беглов побывал в Малиновке и пообщался с жителями района насчет строительства храма. Петербуржцы в разговоре с главой города высказались против такого использования паркового пространства и попросили губернатора заняться озеленением и благоустройством территории.

Беглов оперативно откликнулся на обращения граждан. Градоначальник отметил, что присуждение парку статуса зеленого насаждения и отмена строительства храма сделают Петербург комфортнее, так как наличие в городе зон отдыха необходимо для удобства горожан. Петербуржцы поблагодарили Беглова за стремление сохранить Малиновку.

Кроме того, глава города помог жителям Красногвардейского района высадить клены на территории парка и после общения с рыбаками предложил запустить в пруды карасей, карпов и других крупных рыб. Отметим, что новые вазоны с цветами и скамейки должны появиться в парке в самое ближайшее время.