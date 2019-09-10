Избранный губернатор Беглов преобразит Петербург, уверены эксперты

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также члены правительства собрались на заседании в Смольном утром во вторник, 10 сентября. У Беглова не нашлось времени на отдых после изматывающей избирательной кампании, на совещании предстояло обсудить изменения в городской закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Политолог и политтехнолог Алена Август уверена, что петербуржцы выбрали Александра Беглова, так как уверены, что он обеспечит им хорошую, спокойную жизнь.

Выбор был очевиден

Самовыдвиженец Александр Беглов одержал уверенную победу на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. После обработки всех протоколов его результат составил 64,45% голосов. Второе место на выборах губернатора заняла Надежда Тихонова (кандидат от «Справедливой России»), которая набрала 16,84% голосов. Третье — Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

По словам Алены Август, Беглов одержал на выборах действительно уверенную победу и такому результату удивляться совсем не стоит, ведь за то время, что Беглов управлял городом в качестве врио, петербуржцы успели заметить позитивные изменения.

«Я думаю, не было даже возможности подумать о том, что какие-то высокие проценты наберут остальные люди, оставшиеся в бюллетене. Почему? Потому что одно дело говорить громко, что старая власть надоела, а для кого-то Беглов это представитель власти, представитель господствующей партии. Но тем не менее приходя на участок, люди начинают думать рационально, и это хорошо. Вот эта вся пена спадает, и человек думает: так, мой трамвай, мой троллейбус, мое метро, мои дороги, что-то еще и начинают рассчитывать — кто из всех этих фамилий в бюллетени сможет обеспечить достойную жизнь. Ну и ответ понятен — Беглов», — сказала эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

При этом процесс выборов в Северной столице Август сравнила с избирательным процессом в Германии, где жители очень тщательно подходят к выбору кандидата.

«Расскажу простой пример, так как у меня очень много родственников живет в Германии, и я видела, как люди голосуют. Вот замечательные, демократичные немцы садятся с листочком бумаги и думают: так, в моей земле налоги такие-то, транспорт такой-то, медицина такая-то. И прямо скажем — совершенно скучно и рационально ставят крестики: этот кандидат про это говорит, а этот нет, этот говорит, а этот нет. Этот сможет — у него есть ресурс, а этот не сможет. Вот буквально такой бухучет, иначе не скажешь. Это выглядит шизофренично для нас, потому что мы привыкли — беги на выборы, ставь свой голос. Так вот сейчас петербуржцы поступили так же рационально, как и немцы, они взвешенно подошли к выбору губернатора», — продолжает политтехнолог.

Другими словами, жители Санкт-Петербурга решили выбрать человека, который сделает все, что нужно для развития города, нормальной, комфортной жизни. А комфортная жизнь, по мнению Алены Август, это удобный транспорт, чистые дороги, работающие больницы, школы и университеты.

«Мы же на самом деле хотим жить спокойно, чтобы все вокруг работало и развивалось. И вот чтобы все вокруг работало — это Беглов. Так что выбор петербуржцев был очевиден», — утверждает собеседник ФАН.

Впереди много работы

Говоря о будущем Санкт-Петербурга, Алена Август утверждает, что перед Бегловым стоит непростая задача — максимально приблизить Северную столицу по уровню жизни к Москве, а дальше вообще вывести ее в лидеры по всей стране.

«Это уже не самый обычный путь — работа после выборов. Я не могу ничего гарантировать, но мы понимаем, что сейчас губернаторы все под микроскопом, губернаторам всем руководством страны пояснено: ребята, никто за вас особо вписываться не будет, если вы не исполняете то, что людям гарантировали до выборов, то, пожалуйста, у нас губернаторов только раз за разом снимают и назначают новых врио и вперед. Подход у Владимира Владимировича (Путина. — Прим. ФАН) достаточно технологичный: справился — работай дальше, не справился — до свидания. Но я думаю, что Беглов со всем справится, и как бы кому не казалось, что это неправильный выбор, скучный выбор, он сделает город лучше», — продолжает политолог.

Тут стоило бы напомнить, что Александр Беглов на посту врио губернатора города успел сделать очень многое для Петербурга и его жителей. При этом все пункты его предвыборной программы в будущем будут реализовываться, будет сделан серьезный акцент на социальные программы: развитие школ, поликлиник, детских садов и развитие транспортной инфраструктуры.

В свою очередь член Общественной палаты Илья Ремесло заявил, что Александр Беглов действительно крепкий хозяйственник, который для развития инфраструктуры города привлечет дополнительные инвестиции.

«Я думаю главный плюс Беглова в том, что он действительно может привлечь дополнительные деньги в город, и это уже по сути дела делается. Также будут сокращены некоторые непрофильные траты, вроде того же водоканала, о чем ранее говорилось уже не раз. И я думаю, что эта политика будет продолжаться и город получит не только государственные инвестиции, то есть будет продолжено то позитивное, что делалось, например, при Валентине Матвиенко, когда и частные инвесторы заходили в город, строились новые автомобильные заводы, все прочее. Это же был позитивный момент и этот тренд, по-моему, Александр Беглов сможет продолжить», — утверждает Ремесло.

И действительно, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отмечал, что Беглов смог обуздать тарифы ЖКХ, чего до него ни один губернатор в России сделать не смог. Такой подход одобрил и президент РФ Владимир Путин. 21 июля на встрече с врио губернатора глава российского государства похвалил тарифную реформу, проводимую в городе, и поставил ее в пример другим регионам.

Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге прошли в единый день голосования, 8 сентября. Выборы губернатора прошли в штатном режиме, особых нарушений регламента замечено не было. Однако так называемая «оппозиция» буквально «штурмовала» социальные сети, распространяя фейки и вбросы о нарушениях в ходе муниципальных выборов. Среди активных провокаторов были Борис Вишневский, Красимир Врански, Максим Резник, Ольга Гусева и Андрей Пивоваров.