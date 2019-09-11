Сирийский эксперт рассказал ФАН о последствиях агрессии США в республике

Дамаск, 10 сентября. Доктор Башир, специалист по международным отношениям в Сирии, дал небольшое интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), в котором рассказал о ситуации в регионе Африки и агрессии со стороны США.

Действия Соединенных Штатов только разжигали войну на севере страны, уверен эксперт, несмотря на то, что их поддержка курдов проводилась под предлогом борьбы с запрещенным в России «Исламским государством»1 в регионе. Все вовлеченные в этот процесс силы должны быть подвергнуты обвинению, ведь их достижения крайне сомнительны считает Башир.

Силы США присутствуют на севере ради только ради завоевания новых территорий, для достижения своих целей они, как правило, используют курдов. Их действия можно расценивать как нападение на государство и государственный суверенитет Сирийской Арабской Республики, потому что ни одно иностранное государство не может быть вовлечено во внутренние дела страны без разрешения на то сирийского государства.

Что касается российских друзей, Ирана и «Хезболлы», то они присутствуют в республике по приглашению сирийского правительства, поэтому они имеют право находиться на территории республики.

Север Сирии — стратегически важная территория, поэтому сирийская армия имеет полное право противостоять агрессии террористов при поддержке России, сотрудничество между странами основано на единстве отношений и интересов по ликвидации терроризма, отметил собеседник ФАН.

Сирийские власти решительно осудили действия американских и турецких сил на прошлой неделе, в частности, их первые совместные патрули в так называемой «безопасной зоне» к северо-востоку от Сирии, согласованные между двумя сторонами на прошлой неделе.

Официальный источник в сирийском министерстве иностранных дел также заявил, что Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает проведение совместного патрулирования администрацией США и турецким режимом на сирийском острове, поскольку это является вопиющим нарушении международного права и суверенитета и территориальной целостности страны.

«Сирия подчеркивает, что этот шаг представляет собой агрессию, описанную в полном смысле этого слова, которая стремится осложнить и продлить кризис в Сирии после всех побед сирийской армии над оставшимися террористическими группировками», — заявил Башир.

Источник добавил, что Сирия, вновь заявляет о своем абсолютном неприятии так называемой безопасной зоны, она подтверждает решимость отказаться от всех проектов, направленных на единство и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.





1 Организация запрещена на территории РФ.