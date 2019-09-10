Подозрения по сближению России и Италии указывают на отсутствие здравой логики в ЕС

Бывший посол Италии в РФ Джанкарло Арагона заявил, что отношения с Россией являются приоритетным направлением итальянской дипломатии, их необходимо налаживать. Рим способен внести весомый вклад в снижение напряженности между Москвой и Западом, уверен он. В Европе, вопреки законам здравой логики, воспринимают Россию как «империю зла», считает генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. Обвинения в этом можно снять логическими доказательствами, убежден он.

Арагона подчеркнул, что работе по налаживанию отношений мешают подозрения ЕС в сближении Италии с Россией. По мнению дипломата, сначала нужно избавиться от подобных подозрений, а уже потом восстанавливать сотрудничество России и западных стран, пишет RT.

В ЕС воспринимают негативно сближение России и Италии, так как видят в нем предательство со стороны последней, отмечает Журавлев. Он подчеркивает, что если в Евросоюзе негативно воспринимают такое сближение, то Италия не сможет снять напряжение между Россией и Западом.

«Это замкнутый круг. Хотя нужно сказать, что недоверие к России держится не только на ошибочных национальных позициях. В Европе боятся военной интервенции, другого экономического уклада. В Европе выучили, что Россия — империя зла, что мы делаем это просто так. Не то что презумпция невиновности, но и логика здравого смысла отменена по отношению к России. Вопрос «а зачем нам это нужно?» обычно перед западными экспертами не встает», — заявил Журавлев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Во время президентства в СССР Михаила Горбачева казалось, что наступил «ренессанс отношений Востока и Запада», говорит политолог.

«Но выяснилось, что это очень хлипкая и тонкая штучка. Чуть-чуть ветер изменился — и нас снова признали империей зла. А на этом основании очень сложно снять подозрения. Так или иначе, подозрения можно снять действиями, логическими доказательствами, но если они заранее выводят вопрос за рамки логики, то его сложно снять», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее литовский политик Вальдемар Томашевский выступил за улучшение отношений с Россией. Об этом он рассказал в ходе предвыборных дебатов. По его словам, Вильнюс сначала должен улучшить отношения с Москвой. Он назвал вопрос диалога с Россией чрезвычайно важным для будущего Литвы. Выступая на дебатах в эфире телеканала LRT, Томашевский уточнил, что в Европейском союзе страны должны придерживаться одинаковой политики, но такой риторики у Брюсселя нет. В Литве призвали улучшить отношения с Россией.

По словам кандидата Томашевского, Запад руководствуется политикой «двойных стандартов», говоря о Крыме. Чтобы объяснить противоречия в риторике европейских стран по вопросу возврата в состав РФ полуострова, политик привел в пример Республику Косово, которая в одностороннем порядке объявила о независимости. Он подчеркнул, что большинство западных государств восприняли новость абсолютно спокойно и даже поприветствовали этот шаг.