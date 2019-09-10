Фальсификации «Голоса», фейки о вбросах и «карусель» Врански — результаты выборов-2019

Единый день голосования в 2019 году столкнулся с масштабными провокациями и дезинформацией со стороны оппозиции. Попытки либерального движения устроить фальсификации, фейковые вбросы о нарушениях на избирательных участках и предоставление общественности ложной информации стали беспрецедентными. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Волна фейковых видеозаписей о вбросах бюллетеней

Одним из популярных информационных фейков от оппозиции стало появление большого количества видеозаписей о вбросах бюллетеней на различных избирательных участках. СМИ публиковали видеоконтент в качестве доказательства фальсификации голосов. Однако позже выяснялось, что эта информация лишь фейк, ведь за появление «свежих» видеозаписей брались ролики прошлых лет. В частности, публиковался вброс о нарушениях на участке №69 в Петербурге. Оказалось, что ролик появлялся в Сети в 2018 году. По такому же сценарию были созданы фейки о вбросах бюллетеней на участке №1047 в Красногвардейском районе. В качестве доказательства махинаций на участке №1808 было представлено видео, снятое еще в 2016 году в Нижнем Новгороде. Это подтвердили также в избиркоме.

В группе «Протестный Петербург» была опубликована запись о вбросе, который был замечен анонимом и снят на камеру. Однако позже выяснилось, что «свежий» ролик был снят в 2016 году в Дагестане. Очевидно, что целью отработанной схемы оппозиции было формирование у людей ложного представления о чистоте проведенных выборов, чтобы в дальнейшем на этом фоне попытаться выдать за фальсификацию банальное отсутствие поддержки со стороны населения и поражение оппозиционных кандидатов.

Нарушения на избирательных участках

Главенствующее место в списке фейков от оппозиции традиционно заняла информация о нарушениях на избирательных участках. В данном случае в ход пошли всевозможные инструменты и выдумки со стороны анонимов в Сети. В их число вошли: раздача календариков и денег на УИК №1518, слишком подозрительные пачки бюллетеней в урнах на участке №2092, а также нарушения «тайного голосования», как в случае с УИК №932. Данные якобы «нарушения» были опровергнуты, в том числе корреспондентами «Невских новостей», что лишний раз доказывает стремление оппозиционных деятелей устроить провокации на выборах.

На УИК №55 и УИК №78 также появлялась информация о нарушениях, однако и она не подтвердилась. Мифы о фальсификациях и махинациях на данных участках развеяла руководитель корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова.

Корреспонденты «Невских новостей» лично посетили УИК №134 в Василеостровском районе, чтобы проверить информацию о «нарушениях». Ранее в Сети появлялась информация, что на участке были замечены моряки-контрактники, у которых якобы нет активного избирательного права. Председатель избирательной комиссии УИК №134 Михаил Офицеров опроверг это, уверив, что участок работает в штатном режиме и нарушений зафиксировано не было. Позже выяснилось, что так называемые «моряки-контрактники» оказались военнослужащими Военной академии тыла и транспорта, которые обладают правом голосовать.

Изданием также был уличен во лжи кандидат в депутаты муниципалитета «Посадский» Иван Злобин, который сообщил, что ему удалось зафиксировать вброс бюллетеней на избирательном участке №1627. Прибывший на место корреспондент пообщался с председателем комиссии, который заверил, что никаких нарушений не было зафиксировано за весь день проведения голосования. Таким же образом был разоблачен аналогичный фейк на избирательном участке №145 председателем Яной Обуховой.

Дело доходило даже до появления информации о пропавшей урне для голосования на участке №1345. Этот фейк активно развивался в социальных сетях и был опровергнут источником «Невских новостей», предоставившим доказательства того, что урна все время была на месте и никуда не выносилась. Этот информационный вброс в очередной раз указывает на тот факт, что в единый день голосования оппозиционные деятели пытались использовать для дискредитации выборов абсолютно любой повод.

Этот довод подтверждает также попытка выдать за намеренное нарушение законные действия. К примеру, в 4-м округе Пушкина на видео попал гражданин, который без какой-либо скрытности забросил в урну несколько бюллетеней. Оппозиционные СМИ мгновенно подхватили данный инцидент и начали уверять о проведении вбросов. Без малейшего разбирательства было заявлено о фальсификации, хотя мужчина пришел на участок с женой-инвалидом, которая с трудом передвигалась на костылях. На видео с камер видно, как супруги заполнили бюллетени и мужчина опустил бланки в урну за себя и жену, чтобы не заставлять ее лишний раз вставать.

Подвоз избирателей на участки для голосования

Как и в предыдущие годы, популярность в СМИ получил фейк оппозиции о подвозе групп людей для голосования за провластных кандидатов. Так, несколько Telegram-каналов опубликовало информацию о подвозе людей на избирательный участок №53 на белом микроавтобусе для устройства «выборной карусели». Примечательно, что предоставленное источником видео обрывается на 17-й секунде. Автор ролика сообщил, что телефон у него якобы силой выбили, когда заметили съемку. На деле оказалось, что вместо подставных избирателей в транспорте сидели участницы хора и не имели никакого отношения к «карусели». Кроме того, журналисты побывали на участке, чтобы проверить информацию о нарушении. Член избирательной комиссии подтвердил, что нарушений не выявлено, а на опубликованном видео вовсе другой участок, выставленный за УИК №53.

На избирательном участке №105 журналисты вовсе пытались найти нарушения, выдавая за подвоз наличие группы людей, которые одновременно находились в УИК. «Скопившаяся очередь» из 30 человек была воспринята в качестве организованного акта фальсификации. Корреспонденты «Невских новостей» разобрались в ситуации, посетив данный участок. Оказалось, что очередь возникла в результате высокой явки и нахождения в УИК моряков, решивших проголосовать совместно в связи со скорым отправлением их корабля.

Фальсификации от «Голоса» на деньги западных структур

Отдельного внимания заслуживает деятельность движения «Голос», признанного в России иностранным агентом. Сотрудники не только не скрывают, что движение финансируется Агентством США по международному развитию, подконтрольным Госдепартаменту Штатов, но и гордятся этим. И это неудивительно, учитывая, что только в 2014 году Госдеп США выделил «Голосу» «на развитие» 400 тысяч долларов. Возникает вполне логичный вопрос о мотивации движения, напрямую спонсируемого Вашингтоном, в рамках проведения выборов в Петербурге.

«Голос» знаменит в первую очередь проектом «Карта нарушений» — интерактивным сайтом, который фиксирует все противоправные действия на выборах в режиме онлайн. Днем на сайте издания значилось о выявлении сотен нарушений только в Центральном районе. Очевидно, что любой пользователь, увидевший такую информацию, возмутится отсутствием «чистоты» на выборах. Однако при анализе становится ясно, что сайт устроен таким образом, что собирает все нарушения в различных УИК и представляет информацию, будто они были совершены в одном районе.

Однако в журналистском расследовании вскрылась деятельность «Голоса» по публикации в качестве нарушений откровенных фейков, необоснованных жалоб, ложных доносов и «подправленных» карт нарушений. Опубликованные доказательства явно отвечают на вопрос о мотивации спонсируемой Вашингтоном организации, признанной в России иностранным агентом. За счет подобных «Голосу» движений западные структуры могут осуществлять вмешательство в выборы и внутренние дела России. Они стремятся оказать влияние на общественное мнение в пользу оппозиционных деятелей, которые якобы ведут борьбу с несправедливостью в стране.

«Предвыборные карусели»

Наиболее ярко в рамках проведения выборов в Северной столице отличился петербургский активист Красимир Врански, который попытался устроить «выборную карусель», вербуя людей за пять тысяч рублей. Расследование о фальсификации со стороны активиста и партии «Яблоко», в которой у Врански имеются закадычные друзья, было проведено корреспондентом издания Gazeta SPb. Он обнаружил в социальной сети «ВКонтакте» объявление о работе 8 сентября с щедрой оплатой в размере пяти тысяч рублей за пару часов. Таким образом организаторы собрали несколько десятков человек, которые были готовы за плату бороться с «Единой Россией» и голосовать за кандидатов от «Яблока».

Однако провести фальсификации активистам в итоге не удалось. Раздосадованный отсутствием оговоренной оплаты куратор по имени Анатолий раскрыл личность заказчика данного мероприятия и предоставил ссылку на его аккаунт в социальной сети. Им оказался Красимир Врански. Осознав провал задуманного плана, Врански стал отнекиваться и уверять общественность в том, что его подставили. Однако СМИ и пользователи Сети верно подметили, что в таких ситуациях петербургскому активисту ничего другого не остается. Активные попытки петербургского оппозиционера оправдаться наталкивают на мысль о поговорке «На воре и шапка горит», учитывая его попытки набирать платную массовку на немногочисленные протестные акции в Петербурге.