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Беглов поручил учесть программы других кандидатов для развития Петербурга

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Беглов поручил учесть программы других кандидатов для развития Петербурга

Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал учесть программы других кандидатов на пост главы города для развития Северной столицы. С соответствующим заявлением он выступил на заседании в Смольном.

Беглов в ходе встречи поблагодарил членов правительства за хорошую командную работу. Впереди, по его словам, стоит множество задач по реализации всех планов.

Избранный губернатор подчеркнул, что город принял программу действующего правительства, однако при этом важно учитывать предложения, выдвинутые другими кандидатами. Соответствующее поручение он дал вице-губернаторам.

«Нам жители нашего города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, воплотить нашу программу в жизнь», — цитируют Беглова «Невские новости».

Он попросил взять на тщательный контроль важные для города вопросы, среди которых подготовка к зиме, тарифы, благоустройство и многое другое.

Напомним, 8 сентября в России в единый день голосования прошли выборы разного уровня, пишет «Газета.ru». Москвичи выбирали депутатов столичного парламента, петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Явка избирателей на выборах в Петербурге составила более 30%. Согласно данным МВД, в целом выборы прошли без серьезных нарушений, хотя были отдельные случаи.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие в стране выборы были открытыми и спокойными.

Как сообщили ранее в горизбиркоме, Беглов набрал на губернаторских выборах в Петербурге 64,45% голосов после обработки всех протоколов, за исключением данных цифровых участков. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,84% голосов. Следом идет Михаил Амосов от «Гражданской платформы» с результатом 16,01%.

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Источник: Невские новости
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