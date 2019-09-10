Политолог раскрыл суть призыва Пентагона к РФ «стать нормальной страной»

Москва, 10 сентября. Призыв главы Пентагона Марка Эспера к России «стать нормальной страной» является препятствием для нормализации отношений США и РФ. Соответствующее заявление сделал публицист, политолог и руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

Напомним, ранее Эспер в ходе выступления на пресс-конференции в Париже заявил, что Россия должна «изменить свое поведение» и начать «разделять западные ценности». Именно такая тактика, по мнению главы Пентагона, позволит РФ «стать нормальной страной», передает телеканал «360».

«Стоит исходить из того, что американский истеблишмент, видя некоторую перспективу смягчения [отношений] с Россией, спешит на этом фоне ставить условия», — отметил Бень.

Политолог пояснил, что, по мнению Вашингтона, «нормальной» является та страна, которая подчиняется монополии Штатов и ведет себя как «вассал США».

«И тут же параллельно идут провокации, например, размещение американских вооружений в Европе, испытания американских ракет», — напомнил Бень в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет некоторой перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона перед выборами главы государства, которые пройдут в Штатах в следующем году. По мнению политолога, другая часть американского правительства строит препятствия этим планам различными методами.

Ранее на заявление Эспера о «нормальной стране» ответили министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД напомнил, что не РФ собирается нарушать международное право и бомбить Ирак и Ливию, а глава Минобороны отметил, что Россия лучше «побудет пока ненормальной», передает НСН.