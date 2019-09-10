Беглов продолжает лидировать в медиарейтинге губернаторов в СЗФО

Санкт-Петербург, 10 сентября. Избранный губернатор Северной столицы Александр Беглов возглавил медиарейтинг руководителей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

По имеющимся данным, лидером медиарейтинга в регионе стал Александр Беглов, вторую строчку занял руководитель Мурманской области Андрей Чибис. Тройку замкнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Фамилия руководителя Северной столицы звучала также в связи с его законодательной инициативой включить парк Малиновка в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования. Кроме того, Беглов проинспектировал строительство Фрунзенского радиуса метро и объявил победителей конкурса «Родной район», пишет «Петербургский дневник».

Напомним, 8 сентября в России в единый день голосования прошли выборы разного уровня. Москвичи выбирали депутатов столичного парламента, петербуржцы — муниципальных депутатов и губернатора. Финальная явка избирателей на выборах составила 41,2%.

На работу избирательных комиссий в Северной столице поступило в общей сложности 181 жалоба, причем только шесть из них касались губернаторских выборов. Другие относились к процессу избрания муниципальных депутатов, при этом большинство из них связаны с так называемой «оппозицией». Особенно активно помешать проведению выборов в Петербурге пытались Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие в стране выборы были открытыми и спокойными.