Заворотнюк выступила в соцсетях на фоне слухов о страшной болезни

Москва, 10 сентября. Популярная актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о страшной болезни впервые за две недели опубликовала на своей странице в Instagram пост.

Знаменитость разместила в своем аккаунте фотографию со съемок ситкома «Моя прекрасная няня», который сделал ее знаменитой.

«Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть «Мою прекрасную няню» по будням в 9.00 на СТС Love», — написала 48-летняя артистка.

Звезда российского телевидения в отличие от некоторых своих коллег не так активно ведет свои социальные сети — публикации на странице появляются порой раз в несколько месяцев. Последний снимок не из архива был размещен на странице актрисы в апреле.

Уже на протяжении долгого времени ходят слухи, что у Заворотнюк диагностировали страшное заболевание. По данным СМИ, звезда «Моей прекрасной няни» после рождения ребенка якобы борется с онкологией.

Сама Заворотнюк перестала появляться на светских мероприятиях, что еще сильнее подогревает слухи о ее недуге. Журналисты, которым удалось связаться с актрисой, сообщили, что у нее грустный голос. Как отметил «Царьград», в ближайшее время Заворотнюк станет участницей одной из телевизионных программ, в эфире которой расскажет о своем здоровье.