Новый глава МИД Молдавии приедет с рабочим визитом в Москву

Москва, 10 сентября. Встреча нового министра иностранных дел Молдавии Николая Попеску и главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова намечена на 11 сентября. Соответствующую информацию передает пресс-служба молдавского министерства, сообщение опубликовано на официальной странице в социальной сети Facebook.

«В ходе визита министр обсудит конкретные пути нормализации двусторонних отношений, а также восстановление политического диалога и торгово-экономического сотрудничества», — говорится в посте.

Кроме того, Попеску встретится с представителями Госдумы РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаров заявила, что переговоры Лаврова и Попеску пройдут 11 сентября. Главными темами станут развитие двусторонних отношений на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года, и актуальные вопросы международной повестки.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретился с главой Молдавии Игорем Додоном. Российский лидер отметил, что стабилизация ситуации в республике дает возможность для дальнейшего развития отношений двух государств.

Как напоминает «Газета.ru», Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.