Эксперты рассказали женщинам, чем опасен липофилинг ягодиц

Москва, 10 сентября. Женщины в погоне за идеальным телом и большими ягодицами ложатся на операционный стол, не задумываясь о далеко идущих последствиях пластики. Специалисты разобрались, какие опасности подстерегают женщин после липофилинга ягодиц.

По данным исследования Общества пластических хирургов США, после липофилинга умирает один пациент из 3000. Кроме того, крайне высокие показатели осложнений приходятся именно на этот вид пластической операции.

Так, по словам экспертов, после хирургического вмешательства может наступить смерть от жировой эмболии. Отмечается, что наличие в области ягодиц большого количества кровеносных сосудов увеличивает риск их травматизма в ходе операции.

Кроме того, пишет Planet Today, организм может не принять пересаженные жировые клетки, что может привести к появлению уплотнений в области ягодиц и возникновению инфильтрата.

Эксперты дают очень маленький прогноз по приживаемости клеток. Возможно, что из 100% пересаженных жировых клеток приживется только 50%, что отразится на внешнем виде «пятой точки».

Нью-йоркский пластический хирург Дуглас Сендеррофф обеспокоен низкой квалификацией некоторых «специалистов», которые берутся за такие непростые операции. Специалист рекомендует использовать силиконовые импланты для увеличения ягодиц.