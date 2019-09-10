Киев, 10 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде. Об этом представителям средств массовой информации рассказал его адвокат Игорь Головань.

Ранее бывший президент Украины трижды пропустил допрос в ведомстве. Головань уточнил, что Порошенко сильно занят работой в украинском парламенте. Кроме того, повестка была ему вручена несвоевременно. Порошенко снова пропустит допрос в Госбюро расследований Украины.

Сторона защиты обвинила Государственное бюро расследований в том, что оно не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады. Адвокат призвал сотрудников ведомства понимать, что работа в парламенте является уважительной причиной.

Напомним, в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко возбуждено несколько уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, госизмене в связи с решением направить в Керченский пролив три бронекатера, которые впоследствии задержали из-за нарушения госграницы РФ.

Директор бюро Роман Труба заявил, что против Порошенко в общей сложности возбуждено 11 уголовных дел. Ранее бывшего президента Украины вызвали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Однако Порошенко на допрос не явился.

Ранее стало известно, что Госбюро расследований Украины подготовило ходатайство на арест движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против пятого президента страны. По словам, бывшего заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, Порошенко легализовал 300 миллионов долларов доходов через офшорные компании.

В сентябре стало известно, что Порошенко могут допросить с использованием детектора лжи. Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что пятого президента Украины допросят по делу «об отмывании преступных доходов». По его словам, при допросе могут применить полиграф.

Ранее о возможной проверке Порошенко на полиграфе заявил директор Госбюро Украины Роман Труба. По его словам, следующий допрос Порошенко может пройти с применением детектора лжи. При этом использование детектора возможно с согласия допрашиваемого.