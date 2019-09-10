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Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

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Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 10 сентября. Россия зафиксировала 34 случая стрельбы в Сирии за сутки, а Турция сообщила о 13 случаях нарушения перемирия на территории республики.

РФ сообщила о восьми нарушениях в Алеппо, 12 — в Латакии, восьми — в Идлибе и шести — в Хаме. Соответствующая информация приводится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории САР.                                                                       

«Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — пять, Хама — восемь», — отмечается в сообщении.

В течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.

Вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. Два года назад было объявлено о победе над террористами. Сирийские власти в настоящее время занимаются восстановлением инфраструктуры и возвращением беженцев на родину. В 2018 году в рамках работы Конгресса сирийского национального диалога было принято решение о создании конституционного комитета республики.

В понедельник заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что формирование конституционного комитета Сирии должно завершиться в сентябре текущего года.                                                                       

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