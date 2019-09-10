Программы по переобучению населения не позволят роботам лишить россиян работы

Россияне могут не бояться технического прогресса, так как он сделает их жизнь более комфортной и качественной, считает член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб. По ее словам, Россия успевает приготовиться к изменениям на рынке труда вследствие цифровизации и автоматизации, которые произойдут в 2030 году.

Ранее было опубликовано исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) о том, что к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников. Отмечается, что этим рискам могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблему, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.

Эксперты считают, что под риском автоматизации окажутся 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% — на обрабатывающих производствах, 58% — в сельском и лесном хозяйстве, еще 53% — в розничной торговле, 51% — в добыче полезных ископаемых.

Специалисты уверены, что этот процесс будет растянут по времени, поэтому у людей будет возможность переучиться.

В России существует национальный проект по занятости населения и производительности труда, который предполагает вложение государственных средств в переобучение населения, рассказывает Бессараб.

«Таким образом, создается система повышения квалификации и переобучения персонала. Для участия в этих мероприятиях ничего сверхъестественного не нужно. Сначала предприятия подают заявку, принимают участие и с помощью федеральных или региональных бюджетных средств автоматизируют свое производство. Это общенациональная задача, правительство РФ вместе с Государственной думой уделяют этому большое внимание», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Поэтому волноваться из-за 2030 года не стоит, считает депутат. Все идет достаточно планомерно, и Россия успевает к этому приготовиться. Она отмечает, что «ничего страшного в прогрессе нет, не нужно его бояться». По ее словам, «в будущем жизнь станет лучше, качественнее и комфортнее». Она отметила, что граждане России могут не бояться безработицы из-за цифровизации.

«Многие мои знакомые работают бухгалтерами. Они начинали работать, когда бухгалтерия еще делала большие отчеты, а само подразделение состояло из большого количества работников, которые обрабатывали данные на старых калькуляторах. В тот момент, когда появились компьютеры, все профессионалы перешли на 1С бухгалтерию и другие программы. Сегодня они прекрасно ими владеют и говорят, что это намного удобнее, чем считать на счетах. Вот таким образом будет, происходит роботизация и автоматизация других процессов», — сообщила она.

Наложение налога на роботов возможно, если воспринимать его как физическую единицу трудящегося, подчеркивает депутат.

«Однако для этого необходимо менять все законодательство и наделять робота гражданскими правами. Но для начала нужно понимать, что искусственный интеллект создан и ощущает себя как гражданское лицо или иное лицо, наделенное такими правами», — добавила Бессераб.

Ранее стало известно, в каких регионах России сложнее найти работу. В начале июля наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Республике Ингушетия. Об этом говорят данные Роструда.

Безработица в России достигла исторического минимума. В министерстве экономического развития считают, что в 2020 году безработица снизится до 4,7%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о регионах с самым высоким и самым низким уровнем безработицы.