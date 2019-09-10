Минздрав РФ рассчитывает, что вейпы приравняют к сигаретам в ближайшее время

Москва, 10 сентября. Министерство здравоохранения России считает необходимым рассмотреть и принять закон о включении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

По его словам, научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают «лавинообразное распространение». Минздрав РФ выступает «за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия», сообщил Салагай.

«Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия этих законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов», — добавил он в беседе с ТАСС.

Он также отметил, что эти меры не должны вызвать негативной реакции в обществе, сообщил «АиФ». Представитель министерства напомнил, что антитабачное законодательство действует там, где «курение из личного дела становится делом общественным».

Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране смерть пяти человек, которые курили электронные сигареты. Кроме того, как заявили представили центра, всего по стране зарегистрировано около 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа, отметил «ФедералПресс».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко ранее в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, чем опасны вейпы и электронные сигареты.