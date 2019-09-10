Косачев надеется на рост числа сторонников диалога с РФ после встречи с сенатором США

Москва, 10 сентября. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется на рост в США числа сторонников диалога с Российской Федерацией, в том числе благодаря стараниям американского сенатора Майкла Ли, встреча с которым ранее состоялась в верхней палате парламента.

По его словам, разговор с Майклом Ли оставил положительное впечатление. Косачев выразил надежду, что встреча была взаимополезной.

«Теперь мяч на американской стороне, будем исходить из того, что сторонников диалога будет прибавляться и с американской стороны, в том числе благодаря усилиям сенатора Ли и его соратников», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, Косачев напомнил, что сенаторы неоднократно подтверждали готовность к возобновлению системных контактов с американскими законодателями.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Ли сообщил журналистам, что, по его мнению, пришло время для новых встреч между парламентариями Москвы и Вашингтона. Он обратил внимание на то, что многие американские парламентарии хотят поддерживать контакт с российскими коллегами «при любой политике как Америки, так и РФ».

На прошлой неделе в Совете Федерации прошла встреча Ли с Косачевым, инициатива принадлежит американской стороне. На переговорах присутствовали американский посол Джон Хантсман и представители американской дипломатической миссии.