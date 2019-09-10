Зеленский показал, как может исправлять ошибки Порошенко

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал обмен заключенными между Киевом и Москвой, состоявшийся в выходные. Он считает, что успешный взаимный обмен «продемонстрировал способность Владимира Зеленского идти на сложные решения». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Руслан Бортник отметил, что к нынешнему моменту, спустя четыре месяца своего президентства, Зеленский обнаружил способность исправлять ошибки Петра Порошенко.

«К сожалению, у Петра Алексеевича в его бытность президентом была масса неверных ходов в отношении России. От неспособности освободить таких резонансных заключенных, как Александр Кольченко или Станислав Клых, до украинских моряков, фактически отправленных главой в российский плен ради своих узкополитических целей, — заявил он. — Кроме того, Зеленский показал высокую эффективность в теме мирного урегулирования с РФ. Так, в ситуации с обменом президенты заранее договорились и в итоге сдержали свое слово до мельчайших деталей сделки. Такого не было в украинско-российских отношениях с 2014 года! Прошлая украинская власть в принципе не считала нужным держать свое слово — ни в отношениях с Россией, ни в обещаниях, данных собственному народу».

Эксперт уверен, что, помимо высокой договороспособности в отношениях с РФ, действующий президент Украины показал готовность идти на сложные компромиссы, находясь под серьезным давлением — как внутренним, так и внешним.

«Чего только стоит освобождение Владимира Цемаха, из которого планировали сделать всемирного козла отпущения в деле со сбитым малайзийским боингом! По нашим данным, Запад был крайне раздражен этим поступком Киева. А национал-радикалы в этот же день даже вышли на уличные акции с «предупреждением» власти. Это был большой риск для президента. Правда, на Украине теперь многих больше интересует другой вопрос: а что в политическом смысле получила Россия в результате обмена? Что это было — политический аванс для Зеленского или начало реализации больших мирных соглашений?»

В целом, считает политолог, обмен заключенными между Украиной и Россией в значительной мере вернул доверие между сторонами, создал поле для политического маневра, а также вывел представителей Зеленского на прямой контакт с Москвой — безо всяких посредников.

«Обменом заключенными, среди которых из 70 человек только 12 не были гражданами Украины, Зеленский показал, что может напрямую говорить и договариваться с Владимиром Путиным. Считаю, что в ближайшие недели теперь возможно проведение саммита в «нормандском формате». Самый главный вопрос этой встречи: согласятся ли все стороны процесса на предоставление особого статуса Донбассу в обмен на выход ВСУ к границам Украины с Россией?» — говорит Бортник.

Правда, отмечает глава УИАМП, если речь действительно пойдет об урегулировании в Донбассе, то дальше украинскому президенту будет намного сложнее «на внутреннем фронте».