В Совфеде объяснили, кто и почему не даст Трампу войти в нормандский формат

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности участвовать в нормандском формате, если это понадобится Москве и Киеву. Однако первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что Россия, Франция и Германия не дадут Вашингтону диктовать условия в «сугубо европейских делах».

Комментируя состоявшийся по взаимной договоренности президентов России и Украины обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35», Дональд Трамп сказал, что это «действительно очень, очень позитивное событие». А ответ американского президента на вопрос, стоит ли США участвовать в переговорном процессе в нормандском формате, был такой: «Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие».

«Я не очень представляю роль Трампа в нормандском формате. Это сугубо европейские дела. Америка не может быть посредником во всех переговорах во всем мире, как бы ей этого не хотелось. И если Трамп идет в нормандский формат для того, чтобы подкрепить позицию Украины и попытаться надавить на нас, то такое участие США в переговорном процессе России не нужно», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров.

По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам, другие участники нормандского формата — Германия и Франция — «тоже не обрадуются перспективе появления большого брата, который будет диктовать все условия».

«Думаю, что присоединение США к переговорному процессу по мирному урегулированию на Украине должно быть единым решением всей нормандской четверки, а не отдельных ее членов. Воспользоваться ли услугами Трампа или тактично ему отказать — этот вопрос требует серьезной проработки», — добавил сенатор Джабаров.

Напомним, нормандским форматом называют переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, в которых принимают участие делегации от России, Украины, Германии и Франции. Впервые в таком составе украинский вопрос обсуждался в Нормандии в июне 2014 года, когда праздновалось 70-летие высадки союзнических войск.

В июле этого года украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что неплохо было бы расширить нормандский формат за счет США и Великобритании. Глава президентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия в сентябре повторил эту идею, заявив, что привлечение Вашингтона и Лондона к переговорам может состояться уже к декабрю.